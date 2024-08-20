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На Украине приняли закон о запрете УПЦ - 20.08.2024, ПРАЙМ
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На Украине приняли закон о запрете УПЦ
На Украине приняли закон о запрете УПЦ - 20.08.2024, ПРАЙМ
На Украине приняли закон о запрете УПЦ
На Украине приняли законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил депутат Верховсной рады Ярослав Железняк. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T13:05+0300
2024-08-20T13:07+0300
украина
упц
религия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На Украине приняли законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил депутат Верховсной рады Ярослав Железняк. По словам парламентария, проект поддержали 265 человек, а вступит в силу он через 30 дней со дня его публикации. Законопроект предполагает запрет деятельности религиозных организаций, в том числе связанных с Россией.Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.
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украина, упц, религия
УКРАИНА, УПЦ, религия
13:05 20.08.2024 (обновлено: 13:07 20.08.2024)
 
На Украине приняли закон о запрете УПЦ

Верховная Рада приняла закон, позволяющий запретить каноническую УПЦ

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На Украине приняли законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил депутат Верховсной рады Ярослав Железняк.
По словам парламентария, проект поддержали 265 человек, а вступит в силу он через 30 дней со дня его публикации. Законопроект предполагает запрет деятельности религиозных организаций, в том числе связанных с Россией.
Ранее Минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.
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