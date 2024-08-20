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Узбекистан увеличил объем экспорта за счет роста поставок в Россию

Узбекистан увеличил объем экспорта за счет роста поставок в Россию - 20.08.2024, ПРАЙМ

Узбекистан увеличил объем экспорта за счет роста поставок в Россию

Узбекистан обеспечил прирост экспорта в январе-июле 2024 года на 1,1 миллиарда долларов, прежде всего за счет динамики роста поставок в Россию – на 465... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:21+0300

2024-08-20T10:21+0300

2024-08-20T10:21+0300

экономика

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 авг – ПРАЙМ. Узбекистан обеспечил прирост экспорта в январе-июле 2024 года на 1,1 миллиарда долларов, прежде всего за счет динамики роста поставок в Россию – на 465 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли страны. "За счет опережающего увеличения экспорта в 18 стран обеспечен дополнительный экспорт на сумму 1,1 миллиарда долларов. В частности, в Россию - на 28% (+465 миллионов долларов)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства. По данным ведомства, в тройку экспортных рынков с наибольшим ростом также вошли Франция с приростом в 2 раза (+241 миллион долларов) и Афганистан – на 19% (+89 миллионов долларов). Объем узбекистанского экспорта товаров и услуг (без учета товарного золота) вырос на 13% по сравнению с годом ранее, до 10,5 миллиарда долларов, добавили в пресс-службе. Ранее агентство статистики республики сообщало, что общий торговый оборот Узбекистана с Россией в первом полугодии 2024 года увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,75 миллиарда долларов. В частности, объем узбекского экспорта в РФ вырос в 1,32 раза - до 1,73 миллиарда долларов, объем импорта на 28,3% - до 4,02 миллиарда долларов. По данным ведомства, общий внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2024 года вырос на 8,5% в годовом выражении и составил 31,8 миллиарда долларов. В том числе экспорт из Узбекистана увеличился на 5,5% - до 12,99 миллиарда долларов, импорт - на 10,6%, до 18,84 миллиарда долларов.

узбекистан

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россия, узбекистан