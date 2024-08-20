https://1prime.ru/20240820/vengriya-851002288.html
Венгрия не дала ЕК ответ о рабочих визах для россиян, пишет СМИ
Венгрия не дала ЕК ответ о рабочих визах для россиян, пишет СМИ - 20.08.2024, ПРАЙМ
Венгрия не дала ЕК ответ о рабочих визах для россиян, пишет СМИ
Европейская комиссия не получила от Венгрии ответа насчет ее решение включить в программу "Национальные визы" России и Белоруссии, что якобы несет угрозу для... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:34+0300
2024-08-20T11:34+0300
2024-08-20T11:34+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия не получила от Венгрии ответа насчет ее решение включить в программу "Национальные визы" России и Белоруссии, что якобы несет угрозу для национальной безопасности стран Шенгенской зоны. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на заявление неназванного представителя ЕК.Отмечается, что срок, в течение которого Будапешт должен был дать ответ, истек 19 августа.Газета уточняет, что этот вопрос, возмонжо, будет обсуждаться на встрече глав Министерств иностранных дел и Министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе на следующей неделе.Ранее в июле в официальном вестнике венгерского правительства появилась информация о том, граждане каких стран могут претендовать на "национальную визу" Венгрии. В перечень государств вошли также Россия и Белоруссия, что вызвало волну критики среди представителей стран Европейского союза.Позднее группа европейских депутатов направили письмо на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с требованием принять в отношении Будапета необходимые ограничительные меры в связи с тем, что Венгрия якобы угрожает европейской безопасности. Будапешт должен дать свой ответ 19 августа.
https://1prime.ru/20240819/vengriya-850980693.html
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Политика, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Шенгенская зона
Венгрия не дала ЕК ответ о рабочих визах для россиян, пишет СМИ
Euractiv: Венгрия не ответила ЕК на вопрос об упрощении выдачи виз для россиян
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ.
Европейская комиссия не получила от Венгрии ответа насчет ее решение включить в программу "Национальные визы" России и Белоруссии, что якобы несет угрозу для национальной безопасности стран Шенгенской зоны. Об этом пишет издание Euractiv
со ссылкой на заявление неназванного представителя ЕК.
Отмечается, что срок, в течение которого Будапешт должен был дать ответ, истек 19 августа.
Газета уточняет, что этот вопрос, возмонжо, будет обсуждаться на встрече глав Министерств иностранных дел и Министерств обороны стран Евросоюза в Брюсселе на следующей неделе.
Ранее в июле в официальном вестнике венгерского правительства появилась информация о том, граждане каких стран могут претендовать на "национальную визу" Венгрии. В перечень государств вошли также Россия и Белоруссия, что вызвало волну критики среди представителей стран Европейского союза.
Позднее группа европейских депутатов направили письмо на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с требованием принять в отношении Будапета необходимые ограничительные меры в связи с тем, что Венгрия якобы угрожает европейской безопасности. Будапешт должен дать свой ответ 19 августа.
ЕК оценит соблюдение Венгрией законов ЕС, рассказал источник