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ЕС нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года
ЕС нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года - 20.08.2024, ПРАЙМ
ЕС нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года
Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию до максимальных с марта прошлого года 2 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T06:06+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию до максимальных с марта прошлого года 2 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале лета Евросоюз поставил в России 2 тысячи тонн виски на 23,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее в денежном и физическом выражении в полтора раза. При этом объем поставок виски в июне стал максимальным с марта 2023 года, когда было экспортировано 2,7 тысячи тонн этой продукции, а стоимость - наибольшая с ноября прошлого года (25,4 миллиона евро). В основном в Россию из ЕС ввозился шотландский виски - на 14,2 миллиона евро, еще на 1,2 миллиона евро было поставлено бурбона. Остальное пришлось на другие сорта виски. Главным поставщиком этого алкоголя была Латвия, которая нарастила экспорт на 14% - до 13,3 миллиона евро. А вот сильнее всех увеличила продажи Италия - в 87 раз, до 1,8 миллиона евро. При этом стоимость поставок из Нидерландов впервые за несколько лет достигла семизначной суммы, увеличившись за месяц почти в шесть раз и составив 4,2 миллиона евро.
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ес, россия, алкоголь, виски
Экономика, ЕС, РОССИЯ, алкоголь, виски
ЕС нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года
Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию до максимума с марта 2023 года
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Евросоюз в июне нарастил поставки виски в Россию до максимальных с марта прошлого года 2 тысяч тонн, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале лета Евросоюз поставил в России 2 тысячи тонн виски на 23,3 миллиона евро, что больше показателя месяцем ранее в денежном и физическом выражении в полтора раза.
При этом объем поставок виски в июне стал максимальным с марта 2023 года, когда было экспортировано 2,7 тысячи тонн этой продукции, а стоимость - наибольшая с ноября прошлого года (25,4 миллиона евро).
РБК: в России значительно подорожают импортное вино и крепкий алкоголь
В основном в Россию из ЕС ввозился шотландский виски - на 14,2 миллиона евро, еще на 1,2 миллиона евро было поставлено бурбона. Остальное пришлось на другие сорта виски.
Главным поставщиком этого алкоголя была Латвия, которая нарастила экспорт на 14% - до 13,3 миллиона евро. А вот сильнее всех увеличила продажи Италия - в 87 раз, до 1,8 миллиона евро. При этом стоимость поставок из Нидерландов впервые за несколько лет достигла семизначной суммы, увеличившись за месяц почти в шесть раз и составив 4,2 миллиона евро.