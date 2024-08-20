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Везде нечистоты. Названа серьезная проблема для Европы - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Везде нечистоты. Названа серьезная проблема для Европы
Везде нечистоты. Названа серьезная проблема для Европы - 20.08.2024, ПРАЙМ
Везде нечистоты. Названа серьезная проблема для Европы
В Европе 70% сточных вод сбрасываются в реки и каналы без очистки, и это загрязнение воды приводит к заболеваниям и гибели рыбы, пишет американское... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:28+0300
2024-08-20T11:28+0300
европа
экология
загрязнение
канализация
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Европе 70% сточных вод сбрасываются в реки и каналы без очистки, и это загрязнение воды приводит к заболеваниям и гибели рыбы, пишет американское информагентство Bloomberg.Как отмечается, в некоторых странах Евросоюза переполнения канализации происходят чаще, чем предполагалось. Очистные сооружения не справляются с удалением вредных веществ.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ Польше и других странах ЕС комбинированные системы канализации требуют модернизации.Евросоюз пытается исправить ситуацию, принимая новые нормативы, которые направлены на улучшение ситуации с очисткой сточных вод. В некоторых городах используются меры городского планирования для уменьшения объема дождевой воды в канализации.В Бельгии и других странах проводятся массовые акции и культурные мероприятия для повышения осведомленности о проблеме загрязнения.Автор отмечает, что для решения проблемы необходимы значительные инвестиции и координация действий различных организаций для улучшения ситуации.Вместе с тем, жители городов продолжают сливать сточные воды в реки, несмотря на усилия по улучшению ситуации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, экология, загрязнение, канализация
ЕВРОПА, экология, загрязнение, Канализация
11:28 20.08.2024
 
Везде нечистоты. Названа серьезная проблема для Европы

Bloomberg: реки Европы все больше загрязняются сточными водами

© fotolia.com / BeboyПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© fotolia.com / Beboy
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МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. В Европе 70% сточных вод сбрасываются в реки и каналы без очистки, и это загрязнение воды приводит к заболеваниям и гибели рыбы, пишет американское информагентство Bloomberg.
Как отмечается, в некоторых странах Евросоюза переполнения канализации происходят чаще, чем предполагалось. Очистные сооружения не справляются с удалением вредных веществ.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
В Польше и других странах ЕС комбинированные системы канализации требуют модернизации.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2024
ЕС нарастит инвестиции в оборону вместо экологии, пишут СМИ
31 января, 10:32
Евросоюз пытается исправить ситуацию, принимая новые нормативы, которые направлены на улучшение ситуации с очисткой сточных вод. В некоторых городах используются меры городского планирования для уменьшения объема дождевой воды в канализации.
В Бельгии и других странах проводятся массовые акции и культурные мероприятия для повышения осведомленности о проблеме загрязнения.
Автор отмечает, что для решения проблемы необходимы значительные инвестиции и координация действий различных организаций для улучшения ситуации.
Вместе с тем, жители городов продолжают сливать сточные воды в реки, несмотря на усилия по улучшению ситуации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕВРОПАэкологиязагрязнениеКанализация
 
 
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