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В Госдуме назвали еще одну выплату, которая станет автоматической

В Госдуме назвали еще одну выплату, которая станет автоматической - 20.08.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали еще одну выплату, которая станет автоматической

С 2025 года выплата в 1,2 тысячи рублей будет автоматически начисляться пожилым гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы. Об этом сообщил депутат... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T08:25+0300

2024-08-20T08:25+0300

2024-08-20T08:31+0300

россия

госдума

выплаты

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. С 2025 года выплата в 1,2 тысячи рублей будет автоматически начисляться пожилым гражданам старше 80 лет и инвалидам I группы. Об этом сообщил депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин.Ранее эту выплату могли ежемесячно оформлять неработающие россияне, которые ухаживают за вышеперечисленными группами граждан. Со следующего года эта выплата будет начисняться автоматически и не будет требовать предварительной подачи заявления. В то же время Чаплин отметил, что выплата в десять тысяч рублей также остается. Она выплачивается одному из родителей по уходу за ребенком-инвалидом.

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россия, госдума, выплаты