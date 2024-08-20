https://1prime.ru/20240820/vystavka-851018185.html

Выставку "Россия" стало возможно посетить виртуально

Выставку "Россия" стало возможно посетить виртуально - 20.08.2024, ПРАЙМ

Выставку "Россия" стало возможно посетить виртуально

Желающие посетить форум-выставку "Россия" смогут сделать это онлайн через виртуальную прогулку по павильонам, которая работает в панораме на 360 градусов,... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T19:45+0300

2024-08-20T19:45+0300

2024-08-20T19:45+0300

экономика

выставка-форум "россия"

россия

вднх

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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Желающие посетить форум-выставку "Россия" смогут сделать это онлайн через виртуальную прогулку по павильонам, которая работает в панораме на 360 градусов, возможность доступна на сайте выставки. "Онлайн-маршруты по Выставке "Россия" — проект, который даёт возможность совершить виртуальную прогулку по павильонам ВДНХ и изучить экспозиции Выставки из любой точки мира", - говорится на сайте выставки. На сайте выставки "Россия" сообщается, что посетители, которые приходят на выставку лично, могут воспользоваться онлайн-маршрутами, чтобы совершить путешествие по ней в гибридном формате. Это позволит им наиболее полно познакомиться с экспозицией.Всего доступно 10 маршрутов по различным павильонам, сделать это возможно в панораме на 360 градусов. Маршрут "Наука и просвещение" будет полезен школьникам и студентам, интересующимся наукой и планирующим связать свою будущую карьеру с развитием нашей страны. Маршрут "Комфортная жизнь в городе" заинтересует тех, кто увлекается развитием городской инфраструктуры, строительством и внедрением технологических решений в урбанистике.Если вы интересуетесь сельским хозяйством России, то вам стоит отправиться по маршруту "Аграрное богатство". Любители техники оценят "Технологичную Россию", а те, кто заботится об окружающей среде, могут выбрать маршрут "Природоград". Для поклонников новых технологий есть маршрут "Цифровая Россия", для интересующихся медициной — "Здоровая Россия", а для тех, кто хочет увидеть самые отдалённые арктические регионы, — "Российская Арктика". Любители истории оценят маршрут "Узнавая Россию. ДНК регионов", а для интересующихся народными промыслами есть маршрут "Ярмарки России".Международная выставка-форум "Россия" проходила с 4 ноября по 8 июля на территории ВДНХ в Москве. В рамках мероприятия были представлены экспозиции 89 регионов России, а также ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. За время работы выставку посетило 18 миллионов человек.

https://1prime.ru/20231110/842235836.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

выставка-форум "россия", россия, вднх