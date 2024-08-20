Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз озвучил прогнозы по урожаю и экспорту зерна - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/zerno-851005847.html
Минсельхоз озвучил прогнозы по урожаю и экспорту зерна
Минсельхоз озвучил прогнозы по урожаю и экспорту зерна - 20.08.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз озвучил прогнозы по урожаю и экспорту зерна
Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2024 году на уровне 132 миллионов тонн и по экспорту в текущем сельхозгоду на уровне 60 миллионов тонн,... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T13:22+0300
2024-08-20T13:24+0300
минсельхоз рф
экспорт
урожай зерна
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg
СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2024 году на уровне 132 миллионов тонн и по экспорту в текущем сельхозгоду на уровне 60 миллионов тонн, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут. "Вроде непогоду мы прошли, всего 1,1 миллиона гектаров было чистой гибели (посевов - ред.). И неплохо шли по урожайности. Но сейчас Урал заливает, там тяжело идет уборка. Там пророст зерна уже есть - небольшой, правда, но тяжело. На юге - засуха. Поэтому пока держим в 132 миллиона тонн. Нет оснований менять его ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Пока так стоим", - сказала Лут, отвечая на вопрос о прогнозе по сбору зерна в 2024 году. Она отметила, что из 1,1 миллиона гектаров погибших площадей только 26% были застрахованы. "Нам надо проводить дополнительную работу по страхованию, именно просветительскую. Потому что все надеются на русский авось, может пронесет. А этот год показал, что не пронесло никого, случилось все, что могло случиться", - заявила министр. По ее словам, страховщики уже выплатили 1,1 миллиарда рублей возмещения. "Должны доплатить до 2,5 миллиарда рублей, но оплата будет после сбора урожая, потому что там программа мультириск, будут смотреть, сколько получили с гектара, оценивать окончательный ущерб", - уточнила Лут. Она также подтвердила сделанный ранее прогноз по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду, который начался 1 июля. "Исходя из прогноза сбора зерна в 132 миллиона тонн, мы ставим прогноз по экспорту в 60 миллионов тонн в этом сезоне", - сказала глава Минсельхоза.
https://1prime.ru/20240820/zoloto-851001786.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_315:0:2034:1289_1920x0_80_0_0_1feeeda323e622d22d3d749dd6022e69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минсельхоз рф, экспорт, урожай зерна, россия
Минсельхоз РФ, экспорт, урожай зерна, РОССИЯ
13:22 20.08.2024 (обновлено: 13:24 20.08.2024)
 
Минсельхоз озвучил прогнозы по урожаю и экспорту зерна

Лут: Минсельхоз сохраняет прогнозы по урожаю зерна на уровне 132 миллионов тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕЛО ГЕРМЕНЧИК (Кабардино-Балкария), 20 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2024 году на уровне 132 миллионов тонн и по экспорту в текущем сельхозгоду на уровне 60 миллионов тонн, сообщила журналистам глава министерства Оксана Лут.
"Вроде непогоду мы прошли, всего 1,1 миллиона гектаров было чистой гибели (посевов - ред.). И неплохо шли по урожайности. Но сейчас Урал заливает, там тяжело идет уборка. Там пророст зерна уже есть - небольшой, правда, но тяжело. На юге - засуха. Поэтому пока держим в 132 миллиона тонн. Нет оснований менять его ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. Пока так стоим", - сказала Лут, отвечая на вопрос о прогнозе по сбору зерна в 2024 году.
Она отметила, что из 1,1 миллиона гектаров погибших площадей только 26% были застрахованы. "Нам надо проводить дополнительную работу по страхованию, именно просветительскую. Потому что все надеются на русский авось, может пронесет. А этот год показал, что не пронесло никого, случилось все, что могло случиться", - заявила министр.
По ее словам, страховщики уже выплатили 1,1 миллиарда рублей возмещения. "Должны доплатить до 2,5 миллиарда рублей, но оплата будет после сбора урожая, потому что там программа мультириск, будут смотреть, сколько получили с гектара, оценивать окончательный ущерб", - уточнила Лут.
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов
11:28
Она также подтвердила сделанный ранее прогноз по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду, который начался 1 июля. "Исходя из прогноза сбора зерна в 132 миллиона тонн, мы ставим прогноз по экспорту в 60 миллионов тонн в этом сезоне", - сказала глава Минсельхоза.
 
Минсельхоз РФэкспортурожай зернаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала