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Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло - 20.08.2024, ПРАЙМ
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло
На следующей неделе в Центральной России ожидается волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, которая позволит возобновить купальный сезон. Об этом... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:18+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На следующей неделе в Центральной России ожидается волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, которая позволит возобновить купальный сезон. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ближайшие сутки в атмосфере ожидается "передышка", а начиная с воскресенья и, особенно в первой половине следующей недели, (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла – до плюс 25 - плюс 30 градусов", - отметил собеседник издания.По словам специалиста, в прошлую ночь самая высокая температура воды, плюс 20 - плюс 21 градус, была зарегистрирована на Оке, в нижнем течении Москвы-реки у Коломны и на реке Клязьма у Орехово-Зуево.На остальных реках температура варьируется от плюс 15 до плюс 19 градусов. При таких теплых условиях возможно возобновление купального сезона, заключил Тишковец.
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россия, погода
Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло
Тишковец: в Центральной России прогнозируется волна тепла до плюс 30 градусов
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На следующей неделе в Центральной России ожидается волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, которая позволит возобновить купальный сезон. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ближайшие сутки в атмосфере ожидается "передышка", а начиная с воскресенья и, особенно в первой половине следующей недели, (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла – до плюс 25 - плюс 30 градусов", - отметил собеседник издания.
По словам специалиста, в прошлую ночь самая высокая температура воды, плюс 20 - плюс 21 градус, была зарегистрирована на Оке, в нижнем течении Москвы-реки у Коломны и на реке Клязьма у Орехово-Зуево.
На остальных реках температура варьируется от плюс 15 до плюс 19 градусов. При таких теплых условиях возможно возобновление купального сезона, заключил Тишковец.
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