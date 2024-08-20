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Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло - 20.08.2024, ПРАЙМ

Жителям Центральной России пообещали субтропическое тепло

На следующей неделе в Центральной России ожидается волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, которая позволит возобновить купальный сезон. Об этом... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T11:18+0300

2024-08-20T11:18+0300

2024-08-20T11:18+0300

россия

погода

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На следующей неделе в Центральной России ожидается волна субтропического тепла до плюс 30 градусов, которая позволит возобновить купальный сезон. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ближайшие сутки в атмосфере ожидается "передышка", а начиная с воскресенья и, особенно в первой половине следующей недели, (в Центральной России) прогнозируется волна субтропического тепла – до плюс 25 - плюс 30 градусов", - отметил собеседник издания.По словам специалиста, в прошлую ночь самая высокая температура воды, плюс 20 - плюс 21 градус, была зарегистрирована на Оке, в нижнем течении Москвы-реки у Коломны и на реке Клязьма у Орехово-Зуево.На остальных реках температура варьируется от плюс 15 до плюс 19 градусов. При таких теплых условиях возможно возобновление купального сезона, заключил Тишковец.

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