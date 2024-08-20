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Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он написал в своем Telegram-канале. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:52+0300
2024-08-20T10:52+0300
2024-08-20T10:57+0300
wildberries
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он написал в своем Telegram-канале."Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - отметил он.Он также утверждает, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru.По словам предпринимателя, ранее он уже направлял досудебные претензии своей жене Татьяне Бакальчук и компании "РВБ" по поводу передачи доменных имен Wildberries в "РВБ", однако не получил ответа.Несколько недель назад основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о подаче заявления о расторжении брака с супругом.
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wildberries
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
Бакальчук подал в Роспатент документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - отметил он.
Он также утверждает, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru.
По словам предпринимателя, ранее он уже направлял досудебные претензии своей жене Татьяне Бакальчук и компании "РВБ" по поводу передачи доменных имен Wildberries в "РВБ", однако не получил ответа.
Несколько недель назад основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о подаче заявления о расторжении брака с супругом.