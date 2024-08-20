https://1prime.ru/20240820/znak-851000166.html

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ" - 20.08.2024, ПРАЙМ

Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он написал в своем Telegram-канале. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T10:52+0300

2024-08-20T10:52+0300

2024-08-20T10:57+0300

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он написал в своем Telegram-канале."Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - отметил он.Он также утверждает, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru.По словам предпринимателя, ранее он уже направлял досудебные претензии своей жене Татьяне Бакальчук и компании "РВБ" по поводу передачи доменных имен Wildberries в "РВБ", однако не получил ответа.Несколько недель назад основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о подаче заявления о расторжении брака с супругом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries