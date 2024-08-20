Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240820/znak-851000166.html
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он написал в своем Telegram-канале. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T10:52+0300
2024-08-20T10:57+0300
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он написал в своем Telegram-канале."Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - отметил он.Он также утверждает, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru.По словам предпринимателя, ранее он уже направлял досудебные претензии своей жене Татьяне Бакальчук и компании "РВБ" по поводу передачи доменных имен Wildberries в "РВБ", однако не получил ответа.Несколько недель назад основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о подаче заявления о расторжении брака с супругом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_47a99288cafa64e81b6f6af30973ef29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries
Wildberries
10:52 20.08.2024 (обновлено: 10:57 20.08.2024)
 
Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

Бакальчук подал в Роспатент документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - отметил он.
Он также утверждает, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru.
По словам предпринимателя, ранее он уже направлял досудебные претензии своей жене Татьяне Бакальчук и компании "РВБ" по поводу передачи доменных имен Wildberries в "РВБ", однако не получил ответа.
Несколько недель назад основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о подаче заявления о расторжении брака с супругом.
 
Wildberries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала