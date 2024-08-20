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Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов
Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов - 20.08.2024, ПРАЙМ
Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов
Стоимость золота во вторник днем впервые в истории поднялась выше 2 550 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T11:28+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник днем впервые в истории поднялась выше 2 550 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 14,95 доллара, или на 0,59%, до 2 556,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,4%, до 29,715 доллара за унцию.По данным издания Bloomberg, золотой слиток впервые в истории превысил стоимость в 1 миллион долларов. Обычно золотые слитки весят около 400 тройских унций, что составляет примерно 12,5 кг. Это означает, что каждый слиток теперь стоит более одного миллиона долларов.По замечаниям аналитиков, золото дорожало в последнее время в свете текущей напряжённой ситуации в мире как актив-убежище.Кроме того, существовали опасения рецессии в США, и в свете этого - ожидания смягчения монетарной политики американской Федеральной резервной системы (ФРС). Что, в свою очередь, также позитивно для золота как альтернативы низкорисковым долларовым активам, в том числе гособлигациям США.По данным CME Group, три четверти аналитиков ждут снижения учётной ставки в США сентябре до 5-5,25% с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых, остальные ждут ещё боле резкого шага - до 4,75-5%.
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золото, цена
Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов
Стоимость золота впервые преодолела отметку в $2550 за тройскую унцию
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник днем впервые в истории поднялась выше 2 550 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 14,95 доллара, или на 0,59%, до 2 556,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,4%, до 29,715 доллара за унцию.
По данным издания Bloomberg, золотой слиток впервые в истории превысил стоимость в 1 миллион долларов. Обычно золотые слитки весят около 400 тройских унций, что составляет примерно 12,5 кг. Это означает, что каждый слиток теперь стоит более одного миллиона долларов.
По замечаниям аналитиков, золото дорожало в последнее время в свете текущей напряжённой ситуации в мире как актив-убежище.
Кроме того, существовали опасения рецессии в США, и в свете этого - ожидания смягчения монетарной политики американской Федеральной резервной системы (ФРС). Что, в свою очередь, также позитивно для золота как альтернативы низкорисковым долларовым активам, в том числе гособлигациям США.
По данным CME Group, три четверти аналитиков ждут снижения учётной ставки в США сентябре до 5-5,25% с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых, остальные ждут ещё боле резкого шага - до 4,75-5%.
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