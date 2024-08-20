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Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов

Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов - 20.08.2024, ПРАЙМ

Цена золотых слитков впервые в истории превысила один миллион долларов

Стоимость золота во вторник днем впервые в истории поднялась выше 2 550 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T11:28+0300

2024-08-20T11:28+0300

2024-08-20T11:28+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник днем впервые в истории поднялась выше 2 550 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 11.14 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 14,95 доллара, или на 0,59%, до 2 556,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,4%, до 29,715 доллара за унцию.По данным издания Bloomberg, золотой слиток впервые в истории превысил стоимость в 1 миллион долларов. Обычно золотые слитки весят около 400 тройских унций, что составляет примерно 12,5 кг. Это означает, что каждый слиток теперь стоит более одного миллиона долларов.По замечаниям аналитиков, золото дорожало в последнее время в свете текущей напряжённой ситуации в мире как актив-убежище.Кроме того, существовали опасения рецессии в США, и в свете этого - ожидания смягчения монетарной политики американской Федеральной резервной системы (ФРС). Что, в свою очередь, также позитивно для золота как альтернативы низкорисковым долларовым активам, в том числе гособлигациям США.По данным CME Group, три четверти аналитиков ждут снижения учётной ставки в США сентябре до 5-5,25% с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых, остальные ждут ещё боле резкого шага - до 4,75-5%.

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золото, цена