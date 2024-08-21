https://1prime.ru/20240821/aito-851028834.html

Российский дилер начал продажи китайского суперкроссовера Aito M9

Российский дилер начал продажи китайского суперкроссовера Aito M9 - 21.08.2024, ПРАЙМ

Российский дилер начал продажи китайского суперкроссовера Aito M9

В столичных дилерских центрах появился новый китайский кроссовер Aito M9, сообщает издание "Autonews.ru". | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T11:11+0300

2024-08-21T11:11+0300

2024-08-21T11:11+0300

китайский автопром

авторынок рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/15/851028428_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_fed95ac86b3adecef86b84fafd1568e9.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В столичных дилерских центрах появился новый китайский кроссовер Aito M9, сообщает издание "Autonews.ru". Габариты новинки схожи с размерами Audi Q7 и BMW X5. Автомобиль был разработан совместно с китайской компанией Huawei, а потому выделяется в своем ряду некоторыми технологическими особенностями. Так, в нем предустановлены пиксельные фары и премиальная акустическая система из 25 динамиков.Внешне "китаец" напоминает Luxeed S7. Он также отличается выдвижными дверными ручками, панорамной крышей и специальным лидаром, позволяющим подвеске автоматически настраиваться в движении.Шестиместный салон характеризуется вместительностью и комфортом. Под кожаными сидениями установлены системы вентиляции, подогрева и массажа, есть девять дисплеев и большой экран для проектора, а также огромное количество мелких отсеков для хранения."Под капотом" кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора совокупной мощностью 496 л.с. До максимальной скорости в 200 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 с.Цена на новинку стартует от 9,7 млн рублей.

https://1prime.ru/20240821/krossovery-851028451.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайский автопром, авторынок рф