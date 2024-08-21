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Российский дилер начал продажи китайского суперкроссовера Aito M9 - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Российский дилер начал продажи китайского суперкроссовера Aito M9
Российский дилер начал продажи китайского суперкроссовера Aito M9 - 21.08.2024, ПРАЙМ
Российский дилер начал продажи китайского суперкроссовера Aito M9
В столичных дилерских центрах появился новый китайский кроссовер Aito M9, сообщает издание "Autonews.ru". | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:11+0300
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китайский автопром
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В столичных дилерских центрах появился новый китайский кроссовер Aito M9, сообщает издание "Autonews.ru". Габариты новинки схожи с размерами Audi Q7 и BMW X5. Автомобиль был разработан совместно с китайской компанией Huawei, а потому выделяется в своем ряду некоторыми технологическими особенностями. Так, в нем предустановлены пиксельные фары и премиальная акустическая система из 25 динамиков.Внешне "китаец" напоминает Luxeed S7. Он также отличается выдвижными дверными ручками, панорамной крышей и специальным лидаром, позволяющим подвеске автоматически настраиваться в движении.Шестиместный салон характеризуется вместительностью и комфортом. Под кожаными сидениями установлены системы вентиляции, подогрева и массажа, есть девять дисплеев и большой экран для проектора, а также огромное количество мелких отсеков для хранения."Под капотом" кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора совокупной мощностью 496 л.с. До максимальной скорости в 200 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 с.Цена на новинку стартует от 9,7 млн рублей.
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китайский автопром, авторынок рф
китайский автопром, авторынок РФ
11:11 21.08.2024
 
Российский дилер начал продажи китайского суперкроссовера Aito M9

На российском авторынке появился кроссовер Aito M9 за 9,7 млн рублей

CC0 / JustAnotherCarDesigner / Автомобиль Huawei AITO M9
Автомобиль Huawei AITO M9 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
CC0 / JustAnotherCarDesigner /
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В столичных дилерских центрах появился новый китайский кроссовер Aito M9, сообщает издание "Autonews.ru".
Габариты новинки схожи с размерами Audi Q7 и BMW X5. Автомобиль был разработан совместно с китайской компанией Huawei, а потому выделяется в своем ряду некоторыми технологическими особенностями. Так, в нем предустановлены пиксельные фары и премиальная акустическая система из 25 динамиков.
Внешне "китаец" напоминает Luxeed S7. Он также отличается выдвижными дверными ручками, панорамной крышей и специальным лидаром, позволяющим подвеске автоматически настраиваться в движении.
Шестиместный салон характеризуется вместительностью и комфортом. Под кожаными сидениями установлены системы вентиляции, подогрева и массажа, есть девять дисплеев и большой экран для проектора, а также огромное количество мелких отсеков для хранения.
Китайский кроссовер Haval Jolion - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Составлен рейтинг доступности кроссоверов в России
11:09
"Под капотом" кроссовера установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора совокупной мощностью 496 л.с. До максимальной скорости в 200 км/ч автомобиль разгоняется за 4,9 с.
Цена на новинку стартует от 9,7 млн рублей.
 
китайский автопромавторынок РФ
 
 
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