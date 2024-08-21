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Консультант оценил стоимость российских активов британской Raven Property - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Консультант оценил стоимость российских активов британской Raven Property
Консультант оценил стоимость российских активов британской Raven Property - 21.08.2024, ПРАЙМ
Консультант оценил стоимость российских активов британской Raven Property
Стоимость российских складских активов британской инвесткомпании Raven Property Group, которые в связи с иском Генпрокуратуры могут быть взысканы в доход РФ,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:55+0300
2024-08-21T15:55+0300
склады
активы
инвестиции
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость российских складских активов британской инвесткомпании Raven Property Group, которые в связи с иском Генпрокуратуры могут быть взысканы в доход РФ, если суд признает недействительной сделку по их передаче местному менеджменту, составляет 120-160 миллиардов рублей, сообщил РИА Недвижимость старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов. "Raven Property является одним из крупнейших игроков рынка складской недвижимости класса А, портфель объектов составляет около 1,9 миллиона квадратных метров. Ставки аренды в Московском регионе колеблются в диапазоне от 10,5 до 12 тысяч рублей за квадратный метр, стоимость продажи - от 80 до 90 тысяч рублей за квадратный метр. В регионах стоимость и ставки могут быть ниже. Укрупненная стоимость возможного портфеля складской недвижимости может находится в диапазоне 120-160 миллиардов рублей", - сказал Данилов. По словам консультанта, возможное смена собственника не должна вызвать заметных последствий для складского рынка в России, так как основная операционная деятельность осуществляется арендаторами объектов самостоятельно. В крайнем случае объекты будут переданы во временное управление профессиональным консультантам до тех пор, пока окончательно не решится их правовой статус, считает Данилов. По оценке члена совета директоров инвестплатформы коммерческой недвижимости SimpleEstate Артема Цогоева, структура британской компании Raven Russia контролирует около 4% складского рынка России, ее портфель состоит из 16 логистических парков. В случае обращения складских активов в доход государства они, скорее всего, будут проданы на торгах и могут заинтересовать таких крупных игроков, как УК "Современные фонды недвижимости", "ВТБ Управление активами", PLT и "Ориентир", предположил он. "Если текущие арендные отношения при переходе прав собственности не изменятся, то рынок этого события может и не заметить. Если арендаторов начнут принуждать к расторжению договоров, это приведет к еще большему дефициту на российском рынке складской недвижимости и росту ставок аренды", - предупредил Цогоев. Raven Property Group Limited основана в 2005 году для инвестирования в складские комплексы класса А в России. В 2022 году группа объявила, что отказывается от своего российского бизнеса в пользу Prestino Investments, которой будет владеть и управлять российская группа менеджеров Raven во главе с Игорем Богородовым. Raven уточняла, что собирается сохранить экономическую долю в Raven Russia Cyprus Limited за счет необеспеченных кредитов и привилегированных акций. В августе 2024 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ с требованием признать незаконной передачу Raven Property Group российских активов местному менеджменту. Ведомство требует признать сделку недействительной, а также "применить последствие недействительности (ничтожности) прикрываемой сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют ответчики после заключения этой сделки.
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склады, активы, инвестиции
склады, активы, инвестиции
15:55 21.08.2024
 
Консультант оценил стоимость российских активов британской Raven Property

Консультант оценил стоимость российских активов Raven Property в 120-160 млрд рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкДенежные купюры - рубли и евро
Денежные купюры - рубли и евро - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Стоимость российских складских активов британской инвесткомпании Raven Property Group, которые в связи с иском Генпрокуратуры могут быть взысканы в доход РФ, если суд признает недействительной сделку по их передаче местному менеджменту, составляет 120-160 миллиардов рублей, сообщил РИА Недвижимость старший директор направления оценки и финансового консалтинга группы SRG Эдуард Данилов.
"Raven Property является одним из крупнейших игроков рынка складской недвижимости класса А, портфель объектов составляет около 1,9 миллиона квадратных метров. Ставки аренды в Московском регионе колеблются в диапазоне от 10,5 до 12 тысяч рублей за квадратный метр, стоимость продажи - от 80 до 90 тысяч рублей за квадратный метр. В регионах стоимость и ставки могут быть ниже. Укрупненная стоимость возможного портфеля складской недвижимости может находится в диапазоне 120-160 миллиардов рублей", - сказал Данилов.
По словам консультанта, возможное смена собственника не должна вызвать заметных последствий для складского рынка в России, так как основная операционная деятельность осуществляется арендаторами объектов самостоятельно. В крайнем случае объекты будут переданы во временное управление профессиональным консультантам до тех пор, пока окончательно не решится их правовой статус, считает Данилов.
По оценке члена совета директоров инвестплатформы коммерческой недвижимости SimpleEstate Артема Цогоева, структура британской компании Raven Russia контролирует около 4% складского рынка России, ее портфель состоит из 16 логистических парков. В случае обращения складских активов в доход государства они, скорее всего, будут проданы на торгах и могут заинтересовать таких крупных игроков, как УК "Современные фонды недвижимости", "ВТБ Управление активами", PLT и "Ориентир", предположил он.
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"Если текущие арендные отношения при переходе прав собственности не изменятся, то рынок этого события может и не заметить. Если арендаторов начнут принуждать к расторжению договоров, это приведет к еще большему дефициту на российском рынке складской недвижимости и росту ставок аренды", - предупредил Цогоев.
Raven Property Group Limited основана в 2005 году для инвестирования в складские комплексы класса А в России. В 2022 году группа объявила, что отказывается от своего российского бизнеса в пользу Prestino Investments, которой будет владеть и управлять российская группа менеджеров Raven во главе с Игорем Богородовым. Raven уточняла, что собирается сохранить экономическую долю в Raven Russia Cyprus Limited за счет необеспеченных кредитов и привилегированных акций.
В августе 2024 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ с требованием признать незаконной передачу Raven Property Group российских активов местному менеджменту. Ведомство требует признать сделку недействительной, а также "применить последствие недействительности (ничтожности) прикрываемой сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют ответчики после заключения этой сделки.
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