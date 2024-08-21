МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,4%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня с утра подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,2%, торгуясь чуть выше 77 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках выделим публикацию протоколов последнего заседания ФРС США, а также данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из внутрироссийских событий выделим публикацию индекса цен производителей.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 2 768 пунктов. Сегодня на старте торгов давление на российские акции может сохраниться на фоне снижения цен на нефть, что приведет к дальнейшему отступлению нашего рынка. При этом индекс Мосбиржи в рамках нисходящей динамики, на наш взгляд, вошел в целевой коридор 2 700 – 2 800 пунктов и в ближайшее время может перейти в консолидацию в обозначенных границах. При этом, несмотря на достижение цели снижения, говорить о возможности начала восстановления преждевременно. Сигналом к развороту может стать пробой нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего в текущий момент в районе 2 900 пунктов.На валютной секции Московской биржи во вторник пара юань/рубль прибавила 0,7%, поднявшись в район 12,19 рубля. Сегодня на старте торгов юань может предпринять попытку продолжить волну роста. Однако в ходе торгов возможна активизация продаж в китайской валюте на фоне старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю. В этом случае пара юань/рубль скомпенсирует утренний рост и в ходе сессии сделает шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 12 рублей.
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,4%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня с утра подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,2%, торгуясь чуть выше 77 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках выделим публикацию протоколов последнего заседания ФРС США, а также данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Из внутрироссийских событий выделим публикацию индекса цен производителей.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, закончив сессию в районе 2 768 пунктов. Сегодня на старте торгов давление на российские акции может сохраниться на фоне снижения цен на нефть, что приведет к дальнейшему отступлению нашего рынка. При этом индекс Мосбиржи в рамках нисходящей динамики, на наш взгляд, вошел в целевой коридор 2 700 – 2 800 пунктов и в ближайшее время может перейти в консолидацию в обозначенных границах. При этом, несмотря на достижение цели снижения, говорить о возможности начала восстановления преждевременно. Сигналом к развороту может стать пробой нисходящего тренда, берущего начало от максимумов года и проходящего в текущий момент в районе 2 900 пунктов.
На валютной секции Московской биржи во вторник пара юань/рубль прибавила 0,7%, поднявшись в район 12,19 рубля. Сегодня на старте торгов юань может предпринять попытку продолжить волну роста. Однако в ходе торгов возможна активизация продаж в китайской валюте на фоне старта подготовки экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на следующую неделю. В этом случае пара юань/рубль скомпенсирует утренний рост и в ходе сессии сделает шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 12 рублей.
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