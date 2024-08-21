https://1prime.ru/20240821/apple-851046402.html
Бренд Apple вновь побил свой рекорд
Бренд Apple вновь побил свой рекорд - 21.08.2024, ПРАЙМ
Бренд Apple вновь побил свой рекорд
Компания Apple вернула себе первое место в списке самых дорогих технологических брендов, стоимость ее бренда подскочила сразу на 74% - до 516,6 миллиарда... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:52+0300
2024-08-21T17:52+0300
2024-08-21T17:52+0300
apple
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания Apple вернула себе первое место в списке самых дорогих технологических брендов, стоимость ее бренда подскочила сразу на 74% - до 516,6 миллиарда долларов, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance. "Apple - самый дорогой технологический бренд в мире в рейтинге 2024 года, он обогнал Amazon. Стоимость бренда выросла на 74%, до 516,6 миллиарда долларов, за счет его способности поддерживать "премиальную" ценовую стратегию", - говорится в докладе. Второе место в рейтинге заняла Microsoft, стоимость бренда компании подскочила почти в 1,8 раза - до 340,4 миллиарда долларов. Такой рост связывается с инновациями компании в сфере искусственного интеллекта, а также сотрудничеству с OpenAI. Компания Google осталась на третьем месте в списке самых дорогих технологических брендов, его стоимость поднялась на 19%, до 333,4 миллиарда долларов. Онлайн-ритейлер Amazon опустился в рейтинге на четвертое место с первой позиции, стоимость его бренда составила 308,9 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает TikTok со стоимостью в 84,2 миллиарда долларов. Самым быстрорастущим брендом текущего года стал разработчик процессоров Nvidia, стоимость его бренда составила 44,5 миллиарда долларов. Компания поднялась на 19 позиций и попала в десятку лидеров в рейтинге.
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apple, самый дорогой бренд
Apple, самый дорогой бренд
Бренд Apple вновь побил свой рекорд
Brand Finance: Apple вновь стал самым дорогим технологическим брендом в мире
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания Apple вернула себе первое место в списке самых дорогих технологических брендов, стоимость ее бренда подскочила сразу на 74% - до 516,6 миллиарда долларов, следует из доклада международного аналитического агентства Brand Finance.
"Apple - самый дорогой технологический бренд в мире в рейтинге 2024 года, он обогнал Amazon. Стоимость бренда выросла на 74%, до 516,6 миллиарда долларов, за счет его способности поддерживать "премиальную" ценовую стратегию", - говорится в докладе.
Второе место в рейтинге заняла Microsoft, стоимость бренда компании подскочила почти в 1,8 раза - до 340,4 миллиарда долларов. Такой рост связывается с инновациями компании в сфере искусственного интеллекта, а также сотрудничеству с OpenAI.
Компания Google осталась на третьем месте в списке самых дорогих технологических брендов, его стоимость поднялась на 19%, до 333,4 миллиарда долларов. Онлайн-ритейлер Amazon опустился в рейтинге на четвертое место с первой позиции, стоимость его бренда составила 308,9 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает TikTok со стоимостью в 84,2 миллиарда долларов.
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Самым быстрорастущим брендом текущего года стал разработчик процессоров Nvidia, стоимость его бренда составила 44,5 миллиарда долларов. Компания поднялась на 19 позиций и попала в десятку лидеров в рейтинге.