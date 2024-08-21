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Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram - 21.08.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
Сбой в работе нескольких популярных сервисов на территории России объясняется DDoS-атакой на операторов связи, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:21+0300
2024-08-21T15:21+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Сбой в работе нескольких популярных сервисов на территории России объясняется DDoS-атакой на операторов связи, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. Ранее в среду специалисты ведомства фиксировали проблемы в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. "По состоянию на 15.00 по московскому времени атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", - сообщили в РКН.
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Telegram, WhatsApp, сбой, РОССИЯ, РКН, Роскомнадзор
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе WhatsApp и Telegram
РКН объяснил сбой в работе WhatsApp и Telegram DDoS-атакой