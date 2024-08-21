https://1prime.ru/20240821/ataki-851038556.html

В России зафиксировали рост числа DDoS-атак на ретейл

В России зафиксировали рост числа DDoS-атак на ретейл - 21.08.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали рост числа DDoS-атак на ретейл

Количество DDoS-атак на ретейл с 10 по 20 августа увеличилось перед началом учебного года на 42% по сравнению с 10-20 июля и на 28% в сравнении с тем же... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:55+0300

2024-08-21T14:55+0300

2024-08-21T14:55+0300

россия

ddos-атаки

https://cdnn.1prime.ru/img/82761/78/827617854_0:246:2762:1800_1920x0_80_0_0_05017a0f4fc11c51b65d17137121f068.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Количество DDoS-атак на ретейл с 10 по 20 августа увеличилось перед началом учебного года на 42% по сравнению с 10-20 июля и на 28% в сравнении с тем же периодом в августе прошлого года, сообщает StormWall. "Специалисты заметили, что в августе этого года перед началом учебного года DDoS-атаки на ретейл начали расти. По данным аналитического центра StormWall, с 10 по 20 августа 2024 года количество DDoS-атак на ритейл повысилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 42% по сравнению с временным отрезком с 10 по 20 июля этого года. В настоящее время атаки на сферу электронной коммерции продолжают расти", - отметили в компании. Эксперты связывают рост числа атак с подготовкой к школе: потребительская активность сильно возрастает, и хакеры хотят этим воспользоваться для извлечения выгоды. Большая часть атак была направлена на интернет-магазины по продаже одежды и обуви, техники и канцелярских товаров. Злоумышленники используют тактику "ковровых бомбардировок", которая очень популярна в последнее время. "Средняя мощность атак была небольшой и составляла 90 Гбит/с, а максимальная мощность достигала 700 Гбит/с. Средняя длительность атак составила 18 минут, а самая продолжительная атака происходила в течение 55 минут", - написано в релизе. Большинство онлайн-ритейлеров используют профессиональную защиту от подобных атак, хакерам удалось нарушить только работу сайтов небольших интернет-магазинов. "DDoS-атаки на ритейл перед началом учебного года в России происходят каждый год, и компании к этому готовы. Однако, хакеры по-прежнему пытаются найти способ организовать эффективные атаки на ритейлеров и нажиться на этом. Я считаю, что компаниям, работающим в сфере электронной коммерции, пока рано расслабляться, и им нужно стремиться к усилению защиты", - отметил CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ddos-атаки