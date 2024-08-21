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В Австралии построят крупнейший центр генерации солнечной энергии

В Австралии построят крупнейший центр генерации солнечной энергии - 21.08.2024, ПРАЙМ

В Австралии построят крупнейший центр генерации солнечной энергии

Правительство Австралии одобрило проект SunCable по строительству крупнейшего центра по производству солнечной энергии, который обеспечит электричеством три... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:29+0300

2024-08-21T12:29+0300

2024-08-21T12:29+0300

энергетика

солнечная энергия

австралия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Правительство Австралии одобрило проект SunCable по строительству крупнейшего центра по производству солнечной энергии, который обеспечит электричеством три миллиона домохозяйств на севере страны, а в перспективе часть производимой энергии будет отправлена на экспорт в Сингапур, сообщается на сайте министерства окружающей среды. "Этот (центр – ред.) станет крупнейшим солнечным проектом в мире, что сделает Австралию мировым лидером в зеленой энергетике", - приводятся слова главы министерства Тани Плиберсек в опубликованном в среду на сайте пресс-релизе. Предполагается, что в регионе Северная территория на площади в 12 тысяч гектаров будет построен центр с солнечными панелями и батареями, которые смогут производить до шести гигаватт возобновляемой энергии. Часть из них будет направлена на снабжение трех миллионов домохозяйств Дарвина, административного центра региона. В перспективе излишки полученной энергии планируется экспортировать в Сингапур через подводный кабель. Помимо создания альтернативных источников электроснабжения, реализация проекта SunCable позволит обеспечить до 6,8 тысячи прямых и косвенных рабочих мест ежегодно, а также увеличить доход Северной территории более чем на 20 миллиардов австралийских долларов (около 13,5 миллиарда долларов США). На сегодняшний день правительство Австралии реализует более 55 проектов по созданию источников возобновляемой энергии. Ожидается, что вместе с анонсированным в среду солнечным проектом производимой энергии станет достаточно для снабжения около семи миллионов домохозяйств по всей стране.

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солнечная энергия, австралия