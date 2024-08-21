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"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с системой ESC - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с системой ESC
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с системой ESC - 21.08.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с системой ESC
"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, также вернулись комплектации с боковыми подушками безопасности,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:02+0300
2024-08-21T10:02+0300
россия
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, также вернулись комплектации с боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и света и появились принципиально новые функции, говорится в сообщении компании. "На "АвтоВАЗе" стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Помимо возвращенных опций, появились и принципиально новые для Lada системы", - отмечается в сообщении. В "АвтоВАЗе" уточнили, что речь идет о системе ESC российской компании "Итэлма" (завод в Костроме). Система курсовой устойчивости объединяет несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. ESC позволяет отключить часть функций нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час они вновь активируются автоматически, напомнили в компании. В перечень возвращенных опций также вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto. Кроме того, автомобили отличаются двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна. "Впервые в штатном исполнении на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары – также светодиодные, и с функцией подсветки поворота… Lada Vesta стала еще более приспособленной к российскому климату: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла", - добавил автопроизводитель. О сроках начала продаж и ценах на обновлённые Lada Vesta в компании пообещали позднее объявить дополнительно. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их весной 2023 года ФГУП "НАМИ".
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ПРАЙМ
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россия, автоваз, lada vesta
РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada Vesta
10:02 21.08.2024
 
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с системой ESC

"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Vesta с системой устойчивости ESC

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, также вернулись комплектации с боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и света и появились принципиально новые функции, говорится в сообщении компании.
"На "АвтоВАЗе" стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Помимо возвращенных опций, появились и принципиально новые для Lada системы", - отмечается в сообщении.
В "АвтоВАЗе" уточнили, что речь идет о системе ESC российской компании "Итэлма" (завод в Костроме).
Система курсовой устойчивости объединяет несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. ESC позволяет отключить часть функций нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час они вновь активируются автоматически, напомнили в компании.
В перечень возвращенных опций также вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto. Кроме того, автомобили отличаются двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна.
"Впервые в штатном исполнении на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары – также светодиодные, и с функцией подсветки поворота… Lada Vesta стала еще более приспособленной к российскому климату: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла", - добавил автопроизводитель.
О сроках начала продаж и ценах на обновлённые Lada Vesta в компании пообещали позднее объявить дополнительно.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их весной 2023 года ФГУП "НАМИ".
 
РОССИЯАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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