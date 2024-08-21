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Банки возобновят выдачи льготной IТ-ипотеки по новым условиям

Банки возобновят выдачи льготной IТ-ипотеки по новым условиям - 21.08.2024, ПРАЙМ

Банки возобновят выдачи льготной IТ-ипотеки по новым условиям

Российские банки начинают выдавать кредиты по обновленной программе IT-ипотеки: уже начали прием заявок Сбербанк и "Дом.РФ", "МТС банк" планирует приступить на... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T13:28+0300

2024-08-21T13:28+0300

2024-08-21T13:28+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российские банки начинают выдавать кредиты по обновленной программе IT-ипотеки: уже начали прием заявок Сбербанк и "Дом.РФ", "МТС банк" планирует приступить на следующей неделе, а Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) - в ближайшее время, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "МТС банк" планирует на следующей неделе возобновить выдачи IT-ипотеки", - сказали агентству в пресс-службе "МТС банка". РНКБ также сообщил о планах снова начать выдачу таких кредитов. "Банк РНКБ планирует возобновить выдачу ипотечных кредитов по программе для IT-специалистов в ближайшее время, как только будут утверждены соответствующие лимиты для банка", - заявили в его пресс-службе. "Банк "Дом.РФ" начал прием заявок на оформление кредитов по IТ-ипотеке по новым параметрам. Сделки по заявкам, принятым до 1 августа, будут проведены в случае соответствия обновленным условиям банка", - сообщила кредитная организация. "Ипотека для IТ-специалистов – одна из приоритетных программ для нашего банка. Модернизация ее условий позволит сделать меру поддержки более целевой, поддержать сотрудников высокотехнологичных отраслей в тех регионах, где это наиболее актуально. С выделением новых лимитов объем кредитования банком по программе к 2030 году может составить около 200 миллиардов рублей", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления банка "Дом.РФ" Алексея Косякова. Во вторник Сбербанк сообщил, что с 21 августа возобновит выдачи кредитов по программе "Ипотека для ИТ". Правительство РФ с 1 августа продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, но на новых условиях. Максимальная ставка теперь составляет 6% годовых, сумма льготного кредита - до 9 миллионов рублей. При этом можно оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму - до 18 миллионов рублей, но тогда в части кредита выше лимита в 9 миллионов рублей будет действовать рыночная процентная ставка. Программа больше не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Для получения льготного кредита минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, а в остальных населенных пунктах - от 90 тысяч рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека