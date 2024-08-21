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Белоруссия намерена рефинансировать 75% внешнего госдолга - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия намерена рефинансировать 75% внешнего госдолга
Белоруссия намерена рефинансировать 75% внешнего госдолга - 21.08.2024, ПРАЙМ
Белоруссия намерена рефинансировать 75% внешнего госдолга
Белоруссия в 2025 году хочет рефинансировать 75% внешнего государственного долга, также для выплат планируется привлекать средства и на внутреннем рынке, заявил | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:49+0300
2024-08-21T12:49+0300
белоруссия
госдолг
рефинансирование
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Белоруссия в 2025 году хочет рефинансировать 75% внешнего государственного долга, также для выплат планируется привлекать средства и на внутреннем рынке, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов. "Что касается наших внешних обязательств по выплате государственного долга на следующий год, это плановые цифры, суммы достаточно большие. Нам придется как привлекать ресурсы на внутреннем рынке, так и работать на внешнем рынке по рефинансированию этих долгов. Думаем, что по порядка 75% этих долгов будем работать, чтобы их рефинансировать", - приводит слова министра госагентство Белта. По данным минфина страны, на начало 2024 года за рубежом были размещены государственные облигации на 5,5 миллиарда долларов, 90% этого долга приходится на западные биржи. Так, на российских биржах было размещено пять выпусков на общую сумму в 37 миллиардов рублей, или около 420 миллионов долларов по текущему курсу. Остальные бумаги были размещены на западных биржах: два выпуска на 1,25 миллиарда долларов - на Лондонской фондовой бирже, три выпуска на 2 миллиарда долларов - на Ирландской фондовой бирже и еще два выпуска на 1,8 миллиарда долларов - на Люксембургской фондовой бирже. Белоруссия в середине 2022 года столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации. В конце октября 2022 года президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в условиях санкций Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы.
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белоруссия, госдолг, рефинансирование, александр лукашенко, минск
БЕЛОРУССИЯ, госдолг, рефинансирование, Александр Лукашенко, МИНСК
12:49 21.08.2024
 
Белоруссия намерена рефинансировать 75% внешнего госдолга

Селиверстов: Белоруссия в 2025 г хочет рефинансировать 75% внешнего госдолга

© Unsplash/Egor KunovskyВид на Минск, Белоруссия
Вид на Минск, Белоруссия
© Unsplash/Egor Kunovsky
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МИНСК, 21 авг – ПРАЙМ. Белоруссия в 2025 году хочет рефинансировать 75% внешнего государственного долга, также для выплат планируется привлекать средства и на внутреннем рынке, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
"Что касается наших внешних обязательств по выплате государственного долга на следующий год, это плановые цифры, суммы достаточно большие. Нам придется как привлекать ресурсы на внутреннем рынке, так и работать на внешнем рынке по рефинансированию этих долгов. Думаем, что по порядка 75% этих долгов будем работать, чтобы их рефинансировать", - приводит слова министра госагентство Белта.
По данным минфина страны, на начало 2024 года за рубежом были размещены государственные облигации на 5,5 миллиарда долларов, 90% этого долга приходится на западные биржи. Так, на российских биржах было размещено пять выпусков на общую сумму в 37 миллиардов рублей, или около 420 миллионов долларов по текущему курсу.
Остальные бумаги были размещены на западных биржах: два выпуска на 1,25 миллиарда долларов - на Лондонской фондовой бирже, три выпуска на 2 миллиарда долларов - на Ирландской фондовой бирже и еще два выпуска на 1,8 миллиарда долларов - на Люксембургской фондовой бирже.
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Белоруссия в середине 2022 года столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.
Временные меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.
В конце октября 2022 года президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в условиях санкций Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы.
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БЕЛОРУССИЯгосдолгрефинансированиеАлександр ЛукашенкоМИНСК
 
 
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