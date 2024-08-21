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Российский рынок акций снижается шестую сессию подряд - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций снижается шестую сессию подряд
Российский рынок акций снижается шестую сессию подряд - 21.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается шестую сессию подряд
Российский рынок акций после некоторого плюса на самом открытии торгов днем в среду снова снижается, и отрицательная динамика наблюдается уже неделю, следует из | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:51+0300
2024-08-21T16:51+0300
биржи
российский рынок акций
рынок акций рф
мосбиржа
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после некоторого плюса на самом открытии торгов днем в среду снова снижается, и отрицательная динамика наблюдается уже неделю, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 16.08 мск снижается на 0,4%, до 2 757,45 пункта. Тренд на снижение "В среду днем индекс Мосбиржи продолжает тренд последней недели на снижение", - констатирует Полина Щукина из компании "Цифра брокер". "Российский рынок акций на старте торгов пытался развить восходящий импульс, но быстро вернулся к снижению. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил минимум с июня 2023 года, однако затем перешел к коррекционному отскоку", - рассказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Снижение цен на нефть и возможное ужесточение монетарной политики Банка России способствуют пессимизму инвесторов", - считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Котировки нефти продолжают снижаться, что обусловлено несколькими факторами, непосредственно влияющими на рынок. Одним из главных аспектов является ослабление спроса на сырьё, наблюдаемое по всему миру, в частности, в Китае. Это вызывает значительное беспокойство у инвесторов, так как рыночные ожидания остаются под давлением, что непосредственно отражается на ценах на нефть", - поясняет Щукина. А дополнительный фактор, способствующий снижению цен, это надежды на снижение напряженности в конфликтных зонах Ближнего Востока, добавляет она. "При этом нефтяные цены после нашего открытия стали восстанавливаться, но это движение пока неустойчивое, периодически оно прерывается заметными откатами от новых дневных вершин", - добавил Бабин. Октябрьский фьючерс нефти марки Brent сейчас дорожает на 0,6%, до 77,67 доллара за баррель. Валютный фактор также не дает надежных позитивных сигналов, и рубль поначалу дешевел к юаню, но после обновления двухмесячного минимума быстро вернулся в небольшой плюс, отмечает Бабин. В лидерах снижения стоимости – акции VK (-3,9%), "Мечела" (обыкновенные дешевеют на 3,09%, префы – на 2,63%), "Аэрофлота" (-2,93%), МТС (-2,82%), обыкновенные акции "Норникеля" (-2,51%), ОГК-2 (-2,47%), "Киви" (-2,26%). В лидерах роста стоимости – акции ЮМГ (+10,85%), Ашинского металлургического завода (+9,89%), "Самолета" (+2,46%), "Татнефти" (префы дорожают на 1,74%, обыкновенные акции - на 1,7%), а также префы "Сургутнефтегаза" (+1,15%), БСП (+1,12%). "С технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках многомесячного нисходящего тренда и пока не может нащупать крепкую поддержку", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам". "Если нефть хотя бы удержится около текущих значений, а рубль возобновит активное ослабление, индекс Мосбиржи способен перейти к более устойчивой восходящей коррекции с ближайшей целью в районе важного уровня 2800 пунктов, который вчера не удалось преодолеть", - в то же время считает Бабин.
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биржи, российский рынок акций, рынок акций рф, мосбиржа, индекс мосбиржи
биржи, российский рынок акций, рынок акций РФ, Мосбиржа, индекс Мосбиржи
16:51 21.08.2024
 
Российский рынок акций снижается шестую сессию подряд

Аналитик Смирнов: рынок акций РФ снижается на фоне пессимизма по ставке ЦБ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций после некоторого плюса на самом открытии торгов днем в среду снова снижается, и отрицательная динамика наблюдается уже неделю, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.08 мск снижается на 0,4%, до 2 757,45 пункта.
Тренд на снижение
"В среду днем индекс Мосбиржи продолжает тренд последней недели на снижение", - констатирует Полина Щукина из компании "Цифра брокер".
"Российский рынок акций на старте торгов пытался развить восходящий импульс, но быстро вернулся к снижению. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил минимум с июня 2023 года, однако затем перешел к коррекционному отскоку", - рассказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Снижение цен на нефть и возможное ужесточение монетарной политики Банка России способствуют пессимизму инвесторов", - считает Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
"Котировки нефти продолжают снижаться, что обусловлено несколькими факторами, непосредственно влияющими на рынок. Одним из главных аспектов является ослабление спроса на сырьё, наблюдаемое по всему миру, в частности, в Китае. Это вызывает значительное беспокойство у инвесторов, так как рыночные ожидания остаются под давлением, что непосредственно отражается на ценах на нефть", - поясняет Щукина.
А дополнительный фактор, способствующий снижению цен, это надежды на снижение напряженности в конфликтных зонах Ближнего Востока, добавляет она.
"При этом нефтяные цены после нашего открытия стали восстанавливаться, но это движение пока неустойчивое, периодически оно прерывается заметными откатами от новых дневных вершин", - добавил Бабин.
Октябрьский фьючерс нефти марки Brent сейчас дорожает на 0,6%, до 77,67 доллара за баррель.
Монеты и банковские карты - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
Курс рубля перешел к укреплению к юаню на Московской бирже
Вчера, 12:06
Валютный фактор также не дает надежных позитивных сигналов, и рубль поначалу дешевел к юаню, но после обновления двухмесячного минимума быстро вернулся в небольшой плюс, отмечает Бабин.
В лидерах снижения стоимости – акции VK (-3,9%), "Мечела" (обыкновенные дешевеют на 3,09%, префы – на 2,63%), "Аэрофлота" (-2,93%), МТС (-2,82%), обыкновенные акции "Норникеля" (-2,51%), ОГК-2 (-2,47%), "Киви" (-2,26%).
В лидерах роста стоимости – акции ЮМГ (+10,85%), Ашинского металлургического завода (+9,89%), "Самолета" (+2,46%), "Татнефти" (префы дорожают на 1,74%, обыкновенные акции - на 1,7%), а также префы "Сургутнефтегаза" (+1,15%), БСП (+1,12%).
"С технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает движение в рамках многомесячного нисходящего тренда и пока не может нащупать крепкую поддержку", - рассказал Гордей Смирнов из ФГ "Финам".
"Если нефть хотя бы удержится около текущих значений, а рубль возобновит активное ослабление, индекс Мосбиржи способен перейти к более устойчивой восходящей коррекции с ближайшей целью в районе важного уровня 2800 пунктов, который вчера не удалось преодолеть", - в то же время считает Бабин.
 
биржироссийский рынок акцийрынок акций РФМосбиржаиндекс Мосбиржи
 
 
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