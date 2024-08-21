https://1prime.ru/20240821/biznes-851032352.html

МТС создала маркетплейс для бизнеса

МТС создала маркетплейс для бизнеса - 21.08.2024, ПРАЙМ

МТС создала маркетплейс для бизнеса

МТС создала специальную площадку для бизнеса, на которой предприниматели смогут найти и воспользоваться цифровыми услугами, сообщает издание Forbes, ссылаясь на | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:08+0300

2024-08-21T12:08+0300

2024-08-21T12:08+0300

мтс

бизнес

it

по

https://cdnn.1prime.ru/img/82981/52/829815282_0:305:2807:1884_1920x0_80_0_0_d0bedfc2a113f9a740ee844572e94519.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. МТС создала специальную площадку для бизнеса, на которой предприниматели смогут найти и воспользоваться цифровыми услугами, сообщает издание Forbes, ссылаясь на представителей компании.Так, на маркетплейсе будут представлены ПО, IT-решения и оборудование для малого и среднего бизнеса. Всего на площадке будет доступно более ста цифровых продуктов МТС. Все они распределятся по категориям.Для удобства компания планирует добавить умный поиск и виртуального ассистента, который сможет консультировать клиентов. В МТС ожидают успешную реализацию проекта: "Сегмент малого и среднего бизнеса перспективный и растущий, мы видим огромный потенциал и будем инвестировать в это направление".

https://1prime.ru/20240821/patent-851031219.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мтс, бизнес, it, по