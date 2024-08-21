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МТС создала маркетплейс для бизнеса
МТС создала маркетплейс для бизнеса - 21.08.2024, ПРАЙМ
МТС создала маркетплейс для бизнеса
МТС создала специальную площадку для бизнеса, на которой предприниматели смогут найти и воспользоваться цифровыми услугами, сообщает издание Forbes, ссылаясь на | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:08+0300
2024-08-21T12:08+0300
2024-08-21T12:08+0300
мтс
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. МТС создала специальную площадку для бизнеса, на которой предприниматели смогут найти и воспользоваться цифровыми услугами, сообщает издание Forbes, ссылаясь на представителей компании.Так, на маркетплейсе будут представлены ПО, IT-решения и оборудование для малого и среднего бизнеса. Всего на площадке будет доступно более ста цифровых продуктов МТС. Все они распределятся по категориям.Для удобства компания планирует добавить умный поиск и виртуального ассистента, который сможет консультировать клиентов. В МТС ожидают успешную реализацию проекта: "Сегмент малого и среднего бизнеса перспективный и растущий, мы видим огромный потенциал и будем инвестировать в это направление".
https://1prime.ru/20240821/patent-851031219.html
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мтс, бизнес, it, по
МТС создала маркетплейс для бизнеса
МТС разработала площадку для бизнеса с предложениями цифровых услуг
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ.
МТС создала специальную площадку для бизнеса, на которой предприниматели смогут найти и воспользоваться цифровыми услугами, сообщает издание Forbes
, ссылаясь на представителей компании.
Так, на маркетплейсе будут представлены ПО, IT-решения и оборудование для малого и среднего бизнеса. Всего на площадке будет доступно более ста цифровых продуктов МТС. Все они распределятся по категориям.
Для удобства компания планирует добавить умный поиск и виртуального ассистента, который сможет консультировать клиентов. В МТС ожидают успешную реализацию проекта: "Сегмент малого и среднего бизнеса перспективный и растущий, мы видим огромный потенциал и будем инвестировать в это направление".
ИП на патенте смогут продавать свою продукцию оптом и по договору поставки