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МТС создала маркетплейс для бизнеса - 21.08.2024, ПРАЙМ
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МТС создала маркетплейс для бизнеса
МТС создала маркетплейс для бизнеса - 21.08.2024, ПРАЙМ
МТС создала маркетплейс для бизнеса
МТС создала специальную площадку для бизнеса, на которой предприниматели смогут найти и воспользоваться цифровыми услугами, сообщает издание Forbes, ссылаясь на | 21.08.2024, ПРАЙМ
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мтс
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. МТС создала специальную площадку для бизнеса, на которой предприниматели смогут найти и воспользоваться цифровыми услугами, сообщает издание Forbes, ссылаясь на представителей компании.Так, на маркетплейсе будут представлены ПО, IT-решения и оборудование для малого и среднего бизнеса. Всего на площадке будет доступно более ста цифровых продуктов МТС. Все они распределятся по категориям.Для удобства компания планирует добавить умный поиск и виртуального ассистента, который сможет консультировать клиентов. В МТС ожидают успешную реализацию проекта: "Сегмент малого и среднего бизнеса перспективный и растущий, мы видим огромный потенциал и будем инвестировать в это направление".
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мтс, бизнес, it, по
МТС, Бизнес, IT, ПО
12:08 21.08.2024
 
МТС создала маркетплейс для бизнеса

МТС разработала площадку для бизнеса с предложениями цифровых услуг

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк%МТС
%МТС - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. МТС создала специальную площадку для бизнеса, на которой предприниматели смогут найти и воспользоваться цифровыми услугами, сообщает издание Forbes, ссылаясь на представителей компании.
Так, на маркетплейсе будут представлены ПО, IT-решения и оборудование для малого и среднего бизнеса. Всего на площадке будет доступно более ста цифровых продуктов МТС. Все они распределятся по категориям.
Для удобства компания планирует добавить умный поиск и виртуального ассистента, который сможет консультировать клиентов. В МТС ожидают успешную реализацию проекта: "Сегмент малого и среднего бизнеса перспективный и растущий, мы видим огромный потенциал и будем инвестировать в это направление".
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