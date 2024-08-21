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Болгария просит ЕС принять защитные меры из-за импорта украинских яиц

Болгария просит ЕС принять защитные меры из-за импорта украинских яиц - 21.08.2024, ПРАЙМ

Болгария просит ЕС принять защитные меры из-за импорта украинских яиц

Болгария попросила Европейскую комиссию ввести в действие защитный механизм в пользу болгарских производителей яиц на фоне отрицательного влияния украинского... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T11:19+0300

2024-08-21T11:19+0300

2024-08-21T11:19+0300

экономика

украина

яйца

сахар

болгария

ес

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Болгария попросила Европейскую комиссию ввести в действие защитный механизм в пользу болгарских производителей яиц на фоне отрицательного влияния украинского импорта на рынок, заявило болгарское министерство сельского хозяйства и продовольствия. Ассоциация промышленного птицеводства потребовала от властей Болгарии запретить импорт украинских яиц по меньшей мере на срок 120 дней по причине многомиллионных убытков. Аграрии грозили акциями протеста в случае отказа от рассмотрения их требований. "Болгария просит Европейскую комиссию активировать защитный механизм для болгарских производителей яиц из-за наблюдаемых негативных тенденций на рынке в результате импорта из Украины. Процедура подготовки письменного запроса в Комиссию уже началась", - указывает ведомство. Министр Георги Тахов представил информацию о положении в аграрной отрасли совету министров в Брюсселе. В июле Евросоюз из-за превышения установленных ограничений на импорт возобновил до конца года действие отмененных ранее ввозных пошлин на сахар и куриные яйца украинского производства. Эта норма будет действовать до конца календарного года. В июне 2022 года Евросоюз сроком на один год решил приостановить взимание пошлин на все товары, которые поступают с Украины. Целью было названо помощь Киеву нарастить экспортные объемы. Это, однако, повлекло проблемы со сбытом агропродукции у фермеров Европы. Вместе с тем, в конце мая прошлого года беспошлинный ввоз продлили еще на один год, до июня 2024 года.

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украина, яйца, сахар, болгария, ес