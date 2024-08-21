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Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак

Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак - 21.08.2024, ПРАЙМ

Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак

Профильный комитет нижней палаты парламента одобрит доработанный законопроект о выплатах супругам за двадцать и более лет брака, заявила РИА Новости... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T15:38+0300

2024-08-21T15:38+0300

2024-08-21T15:38+0300

россия

госдума

семья

выплаты

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Профильный комитет нижней палаты парламента одобрит доработанный законопроект о выплатах супругам за двадцать и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ).Прежняя версия документа предлагала выплачивать денежное пособие россиянам, постоянно проживающим в стране, если их брак не прекращался два десятилетия, но в правительстве его не поддержали. "Законопроект, который вносили депутаты, отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый. Наш комитет его поддержит", — сообщила Останина. Она также отметила, что положительно относится к идее, особенно в объявленный Год семьи.

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россия, госдума, семья, выплаты