Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/brak-851040191.html
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак - 21.08.2024, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак
Профильный комитет нижней палаты парламента одобрит доработанный законопроект о выплатах супругам за двадцать и более лет брака, заявила РИА Новости... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T15:38+0300
2024-08-21T15:38+0300
россия
госдума
семья
выплаты
https://cdnn.1prime.ru/img/77680/50/776805089_0:117:1500:961_1920x0_80_0_0_00b2cf240a10ca0324a9f4ca4371447a.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Профильный комитет нижней палаты парламента одобрит доработанный законопроект о выплатах супругам за двадцать и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ).Прежняя версия документа предлагала выплачивать денежное пособие россиянам, постоянно проживающим в стране, если их брак не прекращался два десятилетия, но в правительстве его не поддержали. "Законопроект, который вносили депутаты, отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый. Наш комитет его поддержит", — сообщила Останина. Она также отметила, что положительно относится к идее, особенно в объявленный Год семьи.
https://1prime.ru/20240816/udostoverenie-850938336.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77680/50/776805089_59:0:1392:1000_1920x0_80_0_0_68259fd6b1190f1aa083dab3b754aa77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, семья, выплаты
РОССИЯ, Госдума, семья, выплаты
15:38 21.08.2024
 
Комитет Госдумы поддержит проект о выплатах супругам за долгий брак

Останина: комитет ГД поддержит проект о выплатах супругам за 20 лет брака

© fotolia.com / drubig-photoПенсионеры
Пенсионеры - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© fotolia.com / drubig-photo
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Профильный комитет нижней палаты парламента одобрит доработанный законопроект о выплатах супругам за двадцать и более лет брака, заявила РИА Новости председатель комитета Нина Останина (КПРФ).
Прежняя версия документа предлагала выплачивать денежное пособие россиянам, постоянно проживающим в стране, если их брак не прекращался два десятилетия, но в правительстве его не поддержали.
"Законопроект, который вносили депутаты, отклонен, поэтому сейчас будет вноситься новый. Наш комитет его поддержит", — сообщила Останина. Она также отметила, что положительно относится к идее, особенно в объявленный Год семьи.
Лето в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
В РФ начнется пилот по введению цифрового удостоверения многодетной семьи
16 августа, 16:57
 
РОССИЯГосдумасемьявыплаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала