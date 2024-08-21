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В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена
В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена
В среду 21 августа йеменские хуситы дважды совершили атаки на британское торговое судно, о чем рассказали в управлении морских торговых операций Великобритании... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:34+0300
2024-08-21T17:34+0300
2024-08-21T17:34+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В среду 21 августа йеменские хуситы дважды совершили атаки на британское торговое судно, о чем рассказали в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.Соответствующая информация опубликована в в аккаунте управления в социальной сети Х. "UKMTO получило сообщение об инциденте в пятидесяти семи морских милях к югу от Адена, Йемен", - говорится в публикации управления в соцсети X. Ранее в UKMTO сообщали о другой атаке. Инцидент произошел в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. Отмечалось, что к судну подплыло два катера, на которых были люди с оружием, после чего началась перестрелка. Британскому судну удалось уйти от атаки.
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великобритания, йемен, хуситы
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЙЕМЕН, хуситы
В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена
UKMTO сообщило о новом нападении на судно у берегов Йемена
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В среду 21 августа йеменские хуситы дважды совершили атаки на британское торговое судно, о чем рассказали в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
Соответствующая информация опубликована в в аккаунте управления в социальной сети Х
.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в пятидесяти семи морских милях к югу от Адена, Йемен", - говорится в публикации управления в соцсети X.
Ранее в UKMTO сообщали о другой атаке. Инцидент произошел в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. Отмечалось, что к судну подплыло два катера, на которых были люди с оружием, после чего началась перестрелка. Британскому судну удалось уйти от атаки.
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