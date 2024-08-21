Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240821/britaniya-851045513.html
В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена
В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена
В среду 21 августа йеменские хуситы дважды совершили атаки на британское торговое судно, о чем рассказали в управлении морских торговых операций Великобритании... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:34+0300
2024-08-21T17:34+0300
великобритания
йемен
хуситы
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/33/842773321_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_bed4317b87631c1697840efb6809529d.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В среду 21 августа йеменские хуситы дважды совершили атаки на британское торговое судно, о чем рассказали в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.Соответствующая информация опубликована в в аккаунте управления в социальной сети Х. "UKMTO получило сообщение об инциденте в пятидесяти семи морских милях к югу от Адена, Йемен", - говорится в публикации управления в соцсети X. Ранее в UKMTO сообщали о другой атаке. Инцидент произошел в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. Отмечалось, что к судну подплыло два катера, на которых были люди с оружием, после чего началась перестрелка. Британскому судну удалось уйти от атаки.
https://1prime.ru/20240820/front-851011681.html
великобритания
йемен
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/33/842773321_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_51299abefda2089950a48f6f89ff1399.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, йемен, хуситы
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЙЕМЕН, хуситы
17:34 21.08.2024
 
В Британии сообщили о втором за сутки нападении на судно у берегов Йемена

UKMTO сообщило о новом нападении на судно у берегов Йемена

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкЭсминец ВМС Ирана "Дамаванд"
Эсминец ВМС Ирана Дамаванд - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В среду 21 августа йеменские хуситы дважды совершили атаки на британское торговое судно, о чем рассказали в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.
Соответствующая информация опубликована в в аккаунте управления в социальной сети Х.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в пятидесяти семи морских милях к югу от Адена, Йемен", - говорится в публикации управления в соцсети X.
Ранее в UKMTO сообщали о другой атаке. Инцидент произошел в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. Отмечалось, что к судну подплыло два катера, на которых были люди с оружием, после чего началась перестрелка. Британскому судну удалось уйти от атаки.
Танк Т-80БВМ - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2024
"Полностью пал". В Британии забили тревогу из-за ситуации в Донбассе
Вчера, 15:53
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯЙЕМЕНхуситы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала