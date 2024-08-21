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В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ

В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ - 21.08.2024, ПРАЙМ

В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ

В Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T22:54+0300

2024-08-21T22:54+0300

2024-08-21T22:55+0300

происшествия

россия

брянская область

всу

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз. 21 августа в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины в Россию.В результате боя, который вели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями Вооружённых сил РФ, попытка прорыва была предотвращена. Противнику было нанесено огневое поражение.Губернатор сообщил, что ситуация в районе боевых действий сейчас стабильная и контролируется региональным оперативным штабом.

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россия, брянская область, всу