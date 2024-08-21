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В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
В Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T22:54+0300
2024-08-21T22:54+0300
2024-08-21T22:55+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз. 21 августа в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины в Россию.В результате боя, который вели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями Вооружённых сил РФ, попытка прорыва была предотвращена. Противнику было нанесено огневое поражение.Губернатор сообщил, что ситуация в районе боевых действий сейчас стабильная и контролируется региональным оперативным штабом.
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Происшествия, РОССИЯ, Брянская область, ВСУ
В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
Богомаз: в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В Климовском районе Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию России, сообщил в среду губернатор региона Александр Богомаз.
21 августа в Климовском районе Брянской области была пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с территории Украины в Россию.
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В результате боя, который вели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями Вооружённых сил РФ, попытка прорыва была предотвращена. Противнику было нанесено огневое поражение.
Губернатор сообщил, что ситуация в районе боевых действий сейчас стабильная и контролируется региональным оперативным штабом.