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Продажи легендарной "Буханки" с двигателем эко-класса начались в России - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Продажи легендарной "Буханки" с двигателем эко-класса начались в России
Продажи легендарной "Буханки" с двигателем эко-класса начались в России - 21.08.2024, ПРАЙМ
Продажи легендарной "Буханки" с двигателем эко-класса начались в России
Ульяновский автомобильный завод запустил в продажу УАЗ СГР ("Буханка") с двигателем класса Евро-5, следует из данных на официальном сайте завода. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T09:44+0300
2024-08-21T09:44+0300
россия
уаз
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод запустил в продажу УАЗ СГР ("Буханка") с двигателем класса Евро-5, следует из данных на официальном сайте завода.Отмечается, что автомобиль может быть оснащен двигателем ЗМЗ-409055 мощностью 112 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач от компании BAIC из КНР.Доплата за экологичный двигатель составит 20 тысяч рублей, а минимальная стоимость бортовой версии "Буханки" будет составлять 1,45 миллиона рублей. Самая дорогая модификация - Expeditionary - обойдется в 1,74 млн рублей.Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что автомобилисты вынуждены приобретать такие машины из-за отсутствия альтернатив в сегменте внедорожников. Кроме того, новые модели УАЗ, которые обещали победу над Land Cruiser Prado, так и остаются на бумаге.
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россия, уаз
РОССИЯ, УАЗ
09:44 21.08.2024
 
Продажи легендарной "Буханки" с двигателем эко-класса начались в России

УАЗ нзапустил продажи легендарной "Буханки" с двигателем класса Евро-5

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭлектромобиль УАЗ-45
Электромобиль УАЗ-45 - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Ульяновский автомобильный завод запустил в продажу УАЗ СГР ("Буханка") с двигателем класса Евро-5, следует из данных на официальном сайте завода.
Отмечается, что автомобиль может быть оснащен двигателем ЗМЗ-409055 мощностью 112 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач от компании BAIC из КНР.
Доплата за экологичный двигатель составит 20 тысяч рублей, а минимальная стоимость бортовой версии "Буханки" будет составлять 1,45 миллиона рублей. Самая дорогая модификация - Expeditionary - обойдется в 1,74 млн рублей.
Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщали, что автомобилисты вынуждены приобретать такие машины из-за отсутствия альтернатив в сегменте внедорожников. Кроме того, новые модели УАЗ, которые обещали победу над Land Cruiser Prado, так и остаются на бумаге.
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