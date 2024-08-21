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На Украине заявили о необходимости увеличить внешнее финансирование
На Украине заявили о необходимости увеличить внешнее финансирование - 21.08.2024, ПРАЙМ
На Украине заявили о необходимости увеличить внешнее финансирование
Из-за продолжающегося конфликта Украине в 2025 году понадобится увеличение внешнего финансирования на 12-15 миллиардов долларов., сообщила в среду заместитель... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T20:21+0300
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экономика
украина
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Из-за продолжающегося конфликта Украине в 2025 году понадобится увеличение внешнего финансирования на 12-15 миллиардов долларов., сообщила в среду заместитель министра финансов Ольга Зыкова. На 2025 год оценка потребности во внешнем финансировании составляет 22,7 миллиарда долларов. В связи с пересмотром предположений, которые легли в основу прогноза на следующий год, потребность во внешнем финансировании может увеличиться на 12–15 миллиардов долларов. Активность боевых действий, риски, связанные с продолжительностью войны, а также систематическое увеличение расходов на сектор безопасности и обороны — вот ключевые факторы, влияющие на рост финансовых потребностей.По словам Зыковой, Украина в 2024 году получила порядка 24,7 миллиарда долларов внешней помощи, до конца года рассчитывает привлечь еще около 13,5 миллиарда долларов. Как ранее заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дефицит государственного бюджета Украины покрывается за счёт финансовой помощи от западных стран. Если США перестанут оказывать поддержку Киеву, то украинским властям придётся обращаться за помощью к странам G7. В конце ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете на 2024 год. Согласно документу, дефицит бюджета составит более 43 миллиардов долларов США.
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украина, бюджет, владимир зеленский
Экономика, УКРАИНА, бюджет, Владимир Зеленский
На Украине заявили о необходимости увеличить внешнее финансирование
Минфин Украины: страна нуждается в увеличении внешнего финансирования в 2025 году
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Из-за продолжающегося конфликта Украине в 2025 году понадобится увеличение внешнего финансирования на 12-15 миллиардов долларов., сообщила в среду заместитель министра финансов Ольга Зыкова.
На 2025 год оценка потребности во внешнем финансировании составляет 22,7 миллиарда долларов. В связи с пересмотром предположений, которые легли в основу прогноза на следующий год, потребность во внешнем финансировании может увеличиться на 12–15 миллиардов долларов.
Активность боевых действий, риски, связанные с продолжительностью войны, а также систематическое увеличение расходов на сектор безопасности и обороны — вот ключевые факторы, влияющие на рост финансовых потребностей.
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По словам Зыковой, Украина в 2024 году получила порядка 24,7 миллиарда долларов внешней помощи, до конца года рассчитывает привлечь еще около 13,5 миллиарда долларов.
Как ранее заявляла украинский парламентарий Александра Устинова, дефицит государственного бюджета Украины покрывается за счёт финансовой помощи от западных стран. Если США перестанут оказывать поддержку Киеву, то украинским властям придётся обращаться за помощью к странам G7.
В конце ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете на 2024 год. Согласно документу, дефицит бюджета составит более 43 миллиардов долларов США.