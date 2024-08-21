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Совет директоров "Делимобиля" предложил дивиденды за первое полугодие

Совет директоров "Делимобиля" предложил дивиденды за первое полугодие - 21.08.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Делимобиля" предложил дивиденды за первое полугодие

Совет директоров каршерингового сервиса "Делимобиль" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года размером в 1 рубль на... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:25+0300

2024-08-21T12:25+0300

2024-08-21T12:25+0300

экономика

делимобиль

дивиденды

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Совет директоров каршерингового сервиса "Делимобиль" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2024 года размером в 1 рубль на обыкновенную акцию, в общей сумме 175,9 миллиона рублей, говорится в сообщении компании. "Совет директоров "Делимобиля" рекомендовал выплату дивидендов в размере 175,9 миллиона рублей, что составляет 1,00 рубль на одну обыкновенную акцию ПАО "Каршеринг Руссия". Внеочередное общее собрание акционеров запланировано на 25 сентября 2024 года в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена на 7 октября 2024 года", - говорится в сообщении, комментирующем выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года. Как отметили в компании, в первом полугодии сервис продемонстрировал высокие темы роста выручки и последовательную реализацию стратегических проектов, нацеленных "как на поддержание дальнейших значительных темпов роста, так и увеличение бизнес-эффективности". "Финансовые результаты и логика стратегических проектов компании дают совету директоров основание в соответствии с дивидендной политикой компании рекомендовать общему собранию акционеров направить часть прибыли на выплату дивидендов", - уточняется в сообщении. Чистая прибыль "Делимобиля" по МСФО в первом полугодии 2024 года снизилась на 32% год к году и составила 523 миллиона рублей, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 46%, до 12,7 миллиарда рублей, при этом выручка от предоставления услуг каршеринга выросла на 51% год к году и достигла 10,4 миллиарда рублей. Показатель EBITDA достиг 2,9 миллиарда рублей, увеличившись за год на 10%, а рентабельность по этому показателю снизилась на 7 процентных пунктов, до 23%. В феврале "Делимобиль" разместил акции на Московской бирже. Цена одной акции "Делимобиля" в рамках IPO составила 265 рублей. Было привлечено 4,2 миллиарда рублей, по итогам размещения рыночная капитализация компании составила 46,6 миллиарда рублей.

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делимобиль, дивиденды