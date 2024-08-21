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"Россети" подписали соглашение о развитии технологий в энергосфере - 21.08.2024, ПРАЙМ
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"Россети" подписали соглашение о развитии технологий в энергосфере
"Россети" подписали соглашение о развитии технологий в энергосфере - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Россети" подписали соглашение о развитии технологий в энергосфере
Компания "Россети Московский регион" и АО "Национальная энергетическая компания" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, оно направлено на... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:14+0300
2024-08-21T14:14+0300
россия
россети
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания "Россети Московский регион" и АО "Национальная энергетическая компания" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, оно направлено на реализацию совместных проектов в области импортозамещения и разработки технологий в энергоотрасли. "Компании планируют взаимодействовать в области внедрения современных технологий автоматизации распределительных систем для повышения эффективности управления и контроля за работой сетевого комплекса. Также в рамках соглашения стороны займутся совместной разработкой технологий и решений для комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, высоковольтных комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, мобильных модульных подстанций, а также многофункциональных приборов интеллектуального учета", - говорится в сообщении электросетевой компании. В нем уточняется, что реализация совместных предложений по корректировке нормативной документации, включая стандарты организаций и отраслевые регламенты, будет способствовать улучшению регулирования и созданию более эффективных условий для развития отрасли. "Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".
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россия, россети
РОССИЯ, Россети
14:14 21.08.2024
 
"Россети" подписали соглашение о развитии технологий в энергосфере

"Россети" и "Национальная энергетическая компания" договорились о сотрудничестве

© пресс-служба "Россетей"«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
© пресс-служба "Россетей"
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания "Россети Московский регион" и АО "Национальная энергетическая компания" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, оно направлено на реализацию совместных проектов в области импортозамещения и разработки технологий в энергоотрасли.
"Компании планируют взаимодействовать в области внедрения современных технологий автоматизации распределительных систем для повышения эффективности управления и контроля за работой сетевого комплекса. Также в рамках соглашения стороны займутся совместной разработкой технологий и решений для комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, высоковольтных комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, мобильных модульных подстанций, а также многофункциональных приборов интеллектуального учета", - говорится в сообщении электросетевой компании.
В нем уточняется, что реализация совместных предложений по корректировке нормативной документации, включая стандарты организаций и отраслевые регламенты, будет способствовать улучшению регулирования и созданию более эффективных условий для развития отрасли.
"Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".
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