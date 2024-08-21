https://1prime.ru/20240821/energetika-851036916.html

"Россети" подписали соглашение о развитии технологий в энергосфере

"Россети" подписали соглашение о развитии технологий в энергосфере - 21.08.2024, ПРАЙМ

"Россети" подписали соглашение о развитии технологий в энергосфере

Компания "Россети Московский регион" и АО "Национальная энергетическая компания" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, оно направлено на... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T14:14+0300

2024-08-21T14:14+0300

2024-08-21T14:14+0300

россия

россети

https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_0:52:960:592_1920x0_80_0_0_58e4ae2af09cdb4e4546a411f53887fd.jpg

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Компания "Россети Московский регион" и АО "Национальная энергетическая компания" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, оно направлено на реализацию совместных проектов в области импортозамещения и разработки технологий в энергоотрасли. "Компании планируют взаимодействовать в области внедрения современных технологий автоматизации распределительных систем для повышения эффективности управления и контроля за работой сетевого комплекса. Также в рамках соглашения стороны займутся совместной разработкой технологий и решений для комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, высоковольтных комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией, мобильных модульных подстанций, а также многофункциональных приборов интеллектуального учета", - говорится в сообщении электросетевой компании. В нем уточняется, что реализация совместных предложений по корректировке нормативной документации, включая стандарты организаций и отраслевые регламенты, будет способствовать улучшению регулирования и созданию более эффективных условий для развития отрасли. "Россети Московский регион" - одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".

https://1prime.ru/20240814/rosseti-850873361.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россети