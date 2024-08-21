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Венгрия заверила ЕС в строгой проверке граждан РФ и Белоруссии для ВНЖ
Венгрия заверила ЕС в строгой проверке граждан РФ и Белоруссии для ВНЖ - 21.08.2024, ПРАЙМ
Венгрия заверила ЕС в строгой проверке граждан РФ и Белоруссии для ВНЖ
Власти Венгрии направили Европейской комиссии письмо насчет включения России и Белоруссии в программу "Национальной визы", сообщил издание Magyar Nemzet. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:10+0300
2024-08-21T17:10+0300
2024-08-21T17:10+0300
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БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Венгрии направили Европейской комиссии письмо насчет включения России и Белоруссии в программу "Национальной визы", сообщил издание Magyar Nemzet.Венгерское правительство заявило, что проверки для получения россиянами и белорусами ВНЖ останутся строгими."Нынешнее решение никоим образом не влияет на проверку граждан России и Белоруссии с точки зрения национальной и общественной безопасности, поскольку перед вынесением решения в будущем, как и раньше, будут проводиться те же миграционные проверки и проверки безопасности, что и для других заявлений на получение вида на жительство", - приводит газета текст письма, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером. В письме подчеркнуто, что правительство расширило количество стран-участниц программы "Национальная карта" с двух до восьми в соответствии с законодательством Венгрии и ЕС "с учетом аспектов рынка труда и конкурентоспособности, адаптированных к текущей экономической ситуации".Более того, в Будапеште не ожидают увеличения количества заявок на льготную рабочую визу от граждан России и Белоруссии, а из проживающих в ЕС граждан этих стран на Венгрию приходится менее одного процента.Ранее в июле в официальном вестнике венгерского правительства появилась информация о том, граждане каких стран могут претендовать на "национальную визу" Венгрии. В перечень государств вошли также Россия и Белоруссия, что вызвало волну критики среди представителей стран Европейского союза.
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россия, венгрия, ес
Венгрия заверила ЕС в строгой проверке граждан РФ и Белоруссии для ВНЖ
Magyar Nemzet: Венгрия заверила ЕК в строгой проверке россиян и белорусов для ВНЖ
БУДАПЕШТ, 21 авг - ПРАЙМ.
Власти Венгрии направили Европейской комиссии письмо насчет включения России и Белоруссии в программу "Национальной визы", сообщил издание Magyar Nemzet
.
Венгерское правительство заявило, что проверки для получения россиянами и белорусами ВНЖ останутся строгими.
"Нынешнее решение никоим образом не влияет на проверку граждан России и Белоруссии с точки зрения национальной и общественной безопасности, поскольку перед вынесением решения в будущем, как и раньше, будут проводиться те же миграционные проверки и проверки безопасности, что и для других заявлений на получение вида на жительство", - приводит газета текст письма, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером.
В ЕС забили тревогу из-за решения Венгрии по въезду для россиян
В письме подчеркнуто, что правительство расширило количество стран-участниц программы "Национальная карта" с двух до восьми в соответствии с законодательством Венгрии и ЕС "с учетом аспектов рынка труда и конкурентоспособности, адаптированных к текущей экономической ситуации".
Более того, в Будапеште не ожидают увеличения количества заявок на льготную рабочую визу от граждан России и Белоруссии, а из проживающих в ЕС граждан этих стран на Венгрию приходится менее одного процента.
Ранее в июле в официальном вестнике венгерского правительства появилась информация о том, граждане каких стран могут претендовать на "национальную визу" Венгрии. В перечень государств вошли также Россия и Белоруссия, что вызвало волну критики среди представителей стран Европейского союза.