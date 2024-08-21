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ФАС напомнила продавцам о "хороших манерах" перед началом учебного года

ФАС напомнила продавцам о "хороших манерах" перед началом учебного года - 21.08.2024, ПРАЙМ

ФАС напомнила продавцам о "хороших манерах" перед началом учебного года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:06+0300

2024-08-21T10:06+0300

2024-08-21T10:06+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед началом учебного года, сообщило ведомство. "ФАС напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед началом учебного года. В случае выявления признаков спекулятивных действий служба примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении. Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС РФ предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году. Например, "Детский мир" в июле по предложению службы добровольно зафиксировал цены на уровне 2023 года на отдельные позиции канцелярских принадлежностей, рюкзаков, детской одежды и обуви. По мнению ФАС, присоединение других компаний к этой практике окажет положительное влияние на рынок и повысит доступность школьных товаров. Ведомство также напоминает региональным органам власти и образовательным организациям о недопустимости указания на конкретных поставщиков и производителей школьной формы в типовых требованиях и локальных актах. О фактах навязывания конкретного поставщика или производителя граждане могут сообщать в территориальные органы ФАС для принятия мер антимонопольного реагирования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, продавцы, ценообразование