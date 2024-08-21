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ФАС напомнила продавцам о "хороших манерах" перед началом учебного года - 21.08.2024, ПРАЙМ
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ФАС напомнила продавцам о "хороших манерах" перед началом учебного года
ФАС напомнила продавцам о "хороших манерах" перед началом учебного года - 21.08.2024, ПРАЙМ
ФАС напомнила продавцам о "хороших манерах" перед началом учебного года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:06+0300
2024-08-21T10:06+0300
россия
фас рф
продавцы
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед началом учебного года, сообщило ведомство. "ФАС напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед началом учебного года. В случае выявления признаков спекулятивных действий служба примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении. Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС РФ предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году. Например, "Детский мир" в июле по предложению службы добровольно зафиксировал цены на уровне 2023 года на отдельные позиции канцелярских принадлежностей, рюкзаков, детской одежды и обуви. По мнению ФАС, присоединение других компаний к этой практике окажет положительное влияние на рынок и повысит доступность школьных товаров. Ведомство также напоминает региональным органам власти и образовательным организациям о недопустимости указания на конкретных поставщиков и производителей школьной формы в типовых требованиях и локальных актах. О фактах навязывания конкретного поставщика или производителя граждане могут сообщать в территориальные органы ФАС для принятия мер антимонопольного реагирования.
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россия, фас рф, продавцы, ценообразование
РОССИЯ, ФАС РФ, Продавцы, ценообразование
10:06 21.08.2024
 
ФАС напомнила продавцам о "хороших манерах" перед началом учебного года

ФАС напомнила продавцам о добросовестном рыночном поведении перед учебным годом

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед началом учебного года, сообщило ведомство.
"ФАС напоминает продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед началом учебного года. В случае выявления признаков спекулятивных действий служба примет меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.
Для повышения доступности товаров для потребителей ФАС РФ предлагает продавцам школьных товаров присоединиться к инициативе по ограничению цен и наценок в период подготовки к учебному году. Например, "Детский мир" в июле по предложению службы добровольно зафиксировал цены на уровне 2023 года на отдельные позиции канцелярских принадлежностей, рюкзаков, детской одежды и обуви.
По мнению ФАС, присоединение других компаний к этой практике окажет положительное влияние на рынок и повысит доступность школьных товаров.
Ведомство также напоминает региональным органам власти и образовательным организациям о недопустимости указания на конкретных поставщиков и производителей школьной формы в типовых требованиях и локальных актах. О фактах навязывания конкретного поставщика или производителя граждане могут сообщать в территориальные органы ФАС для принятия мер антимонопольного реагирования.
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РОССИЯФАС РФПродавцыценообразование
 
 
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