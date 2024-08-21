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РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО - 21.08.2024, ПРАЙМ
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РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО - 21.08.2024, ПРАЙМ
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО
Россия отмечает рост военной активности Финляндии после страны вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:01+0300
2024-08-21T16:02+0300
вооружения
нато
финляндия
россия
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россия отмечает рост военной активности Финляндии после страны вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что Россия фиксирует возрастающую активность Финляндии в военной сфере после вступления страны в Североатлантический альянс.Она отметила, что в настоящее время политика Хельсинки соответствует линии "коллективного Запада", направленной на нанесение стратегического поражения Российской Федерации.Ранее в финских СМИ появилась информация о том, что Норвегия и Швеция собираются разместить свои войска в финской Лапландии. Министр обороны Финляндии также сообщил о планах создания штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии. В настоящее время место расположения штаба ещё не определено.
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нато, финляндия, россия
Вооружения, НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ
16:01 21.08.2024 (обновлено: 16:02 21.08.2024)
 
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО

МИД: РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россия отмечает рост военной активности Финляндии после страны вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия фиксирует возрастающую активность Финляндии в военной сфере после вступления страны в Североатлантический альянс.
Она отметила, что в настоящее время политика Хельсинки соответствует линии "коллективного Запада", направленной на нанесение стратегического поражения Российской Федерации.
Ранее в финских СМИ появилась информация о том, что Норвегия и Швеция собираются разместить свои войска в финской Лапландии. Министр обороны Финляндии также сообщил о планах создания штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии. В настоящее время место расположения штаба ещё не определено.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
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ВооруженияНАТОФИНЛЯНДИЯРОССИЯ
 
 
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