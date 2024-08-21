https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851041336.html
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО - 21.08.2024, ПРАЙМ
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО
Россия отмечает рост военной активности Финляндии после страны вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:01+0300
2024-08-21T16:01+0300
2024-08-21T16:02+0300
вооружения
нато
финляндия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россия отмечает рост военной активности Финляндии после страны вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что Россия фиксирует возрастающую активность Финляндии в военной сфере после вступления страны в Североатлантический альянс.Она отметила, что в настоящее время политика Хельсинки соответствует линии "коллективного Запада", направленной на нанесение стратегического поражения Российской Федерации.Ранее в финских СМИ появилась информация о том, что Норвегия и Швеция собираются разместить свои войска в финской Лапландии. Министр обороны Финляндии также сообщил о планах создания штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии. В настоящее время место расположения штаба ещё не определено.
https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851040416.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, финляндия, россия
Вооружения, НАТО, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО
МИД: РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россия отмечает рост военной активности Финляндии после страны вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что Россия фиксирует возрастающую активность Финляндии в военной сфере после вступления страны в Североатлантический альянс.
Она отметила, что в настоящее время политика Хельсинки соответствует линии "коллективного Запада", направленной на нанесение стратегического поражения Российской Федерации.
Ранее в финских СМИ появилась информация о том, что Норвегия и Швеция собираются разместить свои войска в финской Лапландии. Министр обороны Финляндии также сообщил о планах создания штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии. В настоящее время место расположения штаба ещё не определено.
В Финляндии подготовили проект запрета сделок с недвижимостью россиянам