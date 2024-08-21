https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851041336.html

РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО

РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО - 21.08.2024, ПРАЙМ

РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО

Россия отмечает рост военной активности Финляндии после страны вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:01+0300

2024-08-21T16:01+0300

2024-08-21T16:02+0300

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россия отмечает рост военной активности Финляндии после страны вступления в НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова отметила, что Россия фиксирует возрастающую активность Финляндии в военной сфере после вступления страны в Североатлантический альянс.Она отметила, что в настоящее время политика Хельсинки соответствует линии "коллективного Запада", направленной на нанесение стратегического поражения Российской Федерации.Ранее в финских СМИ появилась информация о том, что Норвегия и Швеция собираются разместить свои войска в финской Лапландии. Министр обороны Финляндии также сообщил о планах создания штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии. В настоящее время место расположения штаба ещё не определено.

https://1prime.ru/20240821/finlyandiya-851040416.html

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нато, финляндия, россия