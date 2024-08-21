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В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией
В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией
Финские пограничники будут использовать радиотехнологии для отслеживания мобильных телефонов в приграничной зоне с Россией, сообщают финские СМИ. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T20:45+0300
2024-08-21T20:45+0300
2024-08-21T20:45+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финские пограничники будут использовать радиотехнологии для отслеживания мобильных телефонов в приграничной зоне с Россией, сообщают финские СМИ. МВД Финляндии подготовило поправку в закон о пограничной службе для расширения возможностей использования радиотехнологий. Она вступила в силу 5 июля.Пограничники смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов без информации о владельце устройства. Таким образом, они смогут понять, в каком месте и сколько людей пытаются пересечь границу, утверждают СМИ. Перехват сигналов будет возможен вблизи границы с обеих сторон.Технологии позволят отследить любые устройства, передающие радиосигналы, на расстоянии 30-40 километров. К таким устройствам также относятся дроны, сообщают СМИ. Граница между Финляндией и Россией закрыта до дальнейшего уведомления. С ноября 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Российские власти опровергли обвинения в причастности к миграционному кризису в ЕС, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, подчеркнул, что русофобская позиция руководителей этой соседней страны вызывает глубокое сожаление. Он отметил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения – неприемлемы.
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финляндия, мобильный телефон, мвд, минобороны
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, мобильный телефон, МВД, Минобороны
В Финляндии будут отслеживать мобильные телефоны у границы с Россией
СМИ: в Финляндии смогут отслеживать перемещение телефонов у российской границы
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Финские пограничники будут использовать радиотехнологии для отслеживания мобильных телефонов в приграничной зоне с Россией, сообщают финские СМИ.
МВД Финляндии подготовило поправку в закон о пограничной службе для расширения возможностей использования радиотехнологий. Она вступила в силу 5 июля.
Пограничники смогут отслеживать перемещение мобильных телефонов без информации о владельце устройства. Таким образом, они смогут понять, в каком месте и сколько людей пытаются пересечь границу, утверждают СМИ. Перехват сигналов будет возможен вблизи границы с обеих сторон.
Технологии позволят отследить любые устройства, передающие радиосигналы, на расстоянии 30-40 километров. К таким устройствам также относятся дроны, сообщают СМИ.
РФ фиксирует рост военной активности Финляндии после ее вступления в НАТО
Граница между Финляндией и Россией закрыта до дальнейшего уведомления. С ноября 2023 года Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Российские власти опровергли обвинения в причастности к миграционному кризису в ЕС, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, подчеркнул, что русофобская позиция руководителей этой соседней страны вызывает глубокое сожаление. Он отметил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, а надуманные обвинения – неприемлемы.