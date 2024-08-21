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В России стартовали продажи фургонов Hyundai с "комическим дизайном" - 21.08.2024, ПРАЙМ
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В России стартовали продажи фургонов Hyundai с "комическим дизайном"
В России стартовали продажи фургонов Hyundai с "комическим дизайном" - 21.08.2024, ПРАЙМ
В России стартовали продажи фургонов Hyundai с "комическим дизайном"
На автомобильном рынке в России появилась новая модель Hyundai Staria Load в модификации фургон. Отличительной особенностью автомобиля стал уникальный внешней... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T13:27+0300
2024-08-21T13:27+0300
hyundai
фургон
авторынок рф
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. На автомобильном рынке в России появилась новая модель Hyundai Staria Load в модификации фургон. Отличительной особенностью автомобиля стал уникальный внешней вид, напоминающий "космический корабль", сообщает издание "Autonews.ru.".На передней части автомобиля установлен тонкий диодный элемент, схожий с "горизонтом во время восхода Солнца при взгляде из космоса".Он доступен с турбированным 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. и восьмискоростным "автоматом". В салоне есть семь подушек безопасности, система бесключевого доступа, электронный ручник, возможность беспроводного подключения смартфона к медиакомплексу Apple CarPlay и Android Auto и многое другое.Стоимость фургона стартует от 6 000 000 рублей.
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hyundai, фургон, авторынок рф
Hyundai, фургон, авторынок РФ
13:27 21.08.2024
 
В России стартовали продажи фургонов Hyundai с "комическим дизайном"

Autonews.ru.: на рынке в РФ появились новые фургоны Hyundai Staria Load

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Staria Load
Автомобиль Hyundai Staria Load - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© Фото : Hyundai
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. На автомобильном рынке в России появилась новая модель Hyundai Staria Load в модификации фургон. Отличительной особенностью автомобиля стал уникальный внешней вид, напоминающий "космический корабль", сообщает издание "Autonews.ru.".
На передней части автомобиля установлен тонкий диодный элемент, схожий с "горизонтом во время восхода Солнца при взгляде из космоса".
Он доступен с турбированным 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. и восьмискоростным "автоматом". В салоне есть семь подушек безопасности, система бесключевого доступа, электронный ручник, возможность беспроводного подключения смартфона к медиакомплексу Apple CarPlay и Android Auto и многое другое.
Стоимость фургона стартует от 6 000 000 рублей.
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