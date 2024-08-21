https://1prime.ru/20240821/furgon-851035453.html

В России стартовали продажи фургонов Hyundai с "комическим дизайном"

В России стартовали продажи фургонов Hyundai с "комическим дизайном" - 21.08.2024, ПРАЙМ

В России стартовали продажи фургонов Hyundai с "комическим дизайном"

На автомобильном рынке в России появилась новая модель Hyundai Staria Load в модификации фургон. Отличительной особенностью автомобиля стал уникальный внешней... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T13:27+0300

2024-08-21T13:27+0300

2024-08-21T13:27+0300

hyundai

фургон

авторынок рф

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. На автомобильном рынке в России появилась новая модель Hyundai Staria Load в модификации фургон. Отличительной особенностью автомобиля стал уникальный внешней вид, напоминающий "космический корабль", сообщает издание "Autonews.ru.".На передней части автомобиля установлен тонкий диодный элемент, схожий с "горизонтом во время восхода Солнца при взгляде из космоса".Он доступен с турбированным 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. и восьмискоростным "автоматом". В салоне есть семь подушек безопасности, система бесключевого доступа, электронный ручник, возможность беспроводного подключения смартфона к медиакомплексу Apple CarPlay и Android Auto и многое другое.Стоимость фургона стартует от 6 000 000 рублей.

https://1prime.ru/20240821/tender-851034308.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

hyundai, фургон, авторынок рф