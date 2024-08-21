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КНР способна нарастить потребление газа в 1,5 раза, считает участник рынка - 21.08.2024, ПРАЙМ
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КНР способна нарастить потребление газа в 1,5 раза, считает участник рынка
КНР способна нарастить потребление газа в 1,5 раза, считает участник рынка - 21.08.2024, ПРАЙМ
КНР способна нарастить потребление газа в 1,5 раза, считает участник рынка
Потребление газа в Китае держится на уровне примерно 400 миллиардов кубометров год, но может вырасти еще на 200 миллиардов, сказал в интервью РИА Новости... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T07:31+0300
2024-08-21T07:31+0300
энергетика
газ
китай
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Потребление газа в Китае держится на уровне примерно 400 миллиардов кубометров год, но может вырасти еще на 200 миллиардов, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. "В прошлом году они (Китай - ред.) потребили в общей сложности 405 миллиардов кубических метров газа – это много, как своего, так и импортного, из Туркмении, в частности, и миллиардов 200 кубических метров, полагаю, Китай еще может ежегодно осваивать", - сказал Шмаль. Это показывает, что потребность Китая в газе по-прежнему высока. Россия поставляет в туда газ по газопроводу "Сила Сибири", обсуждается проект "Силы Сибири 2". По мнению Шмаля, проект продвигается вяло, но он не считает, что китайцы потеряли к нему интерес. Кроме того, глава Союза нефтегазопромышленников считает, что в России надо развивать газификацию и газохимию. "Полная газификация России – одна из главнейших задач дня... По моим подсчетам, только на это нам понадобится порядка 40 миллиардов кубических метров газа в год. Плюс нужно активно развивать собственную газохимию, за что взялся, в частности, "Сибур", ведущий строительство в Амурской области газохимического комплекса, где будет производиться полиэтилен и полипропилен", - отметил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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газ, китай
Энергетика, Газ, КИТАЙ
07:31 21.08.2024
 
КНР способна нарастить потребление газа в 1,5 раза, считает участник рынка

Глава СНП Шмаль: Китай способен нарастить потребление газа в 1,5 раза

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Потребление газа в Китае держится на уровне примерно 400 миллиардов кубометров год, но может вырасти еще на 200 миллиардов, сказал в интервью РИА Новости президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
"В прошлом году они (Китай - ред.) потребили в общей сложности 405 миллиардов кубических метров газа – это много, как своего, так и импортного, из Туркмении, в частности, и миллиардов 200 кубических метров, полагаю, Китай еще может ежегодно осваивать", - сказал Шмаль.
Это показывает, что потребность Китая в газе по-прежнему высока. Россия поставляет в туда газ по газопроводу "Сила Сибири", обсуждается проект "Силы Сибири 2". По мнению Шмаля, проект продвигается вяло, но он не считает, что китайцы потеряли к нему интерес.
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Кроме того, глава Союза нефтегазопромышленников считает, что в России надо развивать газификацию и газохимию.
"Полная газификация России – одна из главнейших задач дня... По моим подсчетам, только на это нам понадобится порядка 40 миллиардов кубических метров газа в год. Плюс нужно активно развивать собственную газохимию, за что взялся, в частности, "Сибур", ведущий строительство в Амурской области газохимического комплекса, где будет производиться полиэтилен и полипропилен", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
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