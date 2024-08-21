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Еще одна страна ЕС нарастила импорт из России

Еще одна страна ЕС нарастила импорт из России - 21.08.2024, ПРАЙМ

Еще одна страна ЕС нарастила импорт из России

Дефицит торгового баланса в торговле между Грецией и Россией в первом полугодии составил 624 миллиона евро, рост стоимости импорта достиг 22,4% сообщила... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:58+0300

2024-08-21T16:58+0300

2024-08-21T16:58+0300

экономика

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россия

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АФИНЫ, 21 авг - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса в торговле между Грецией и Россией в первом полугодии составил 624 миллиона евро, рост стоимости импорта достиг 22,4% сообщила греческая статистическая служба Elstat."В июне 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 145,8 миллиона евро, что означает рост на 22,4% по сравнению с июнем 2023 года, когда он составил 119,1 миллиона евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в июне 2024 года сумма составила 7,3 миллиона евро, что на 3,3% меньше, чем в июне 2023 года (7,6 миллиона евро). Торговый баланс Греции и России в июне 2024 года был отрицательным, дефицит составил 138,5 миллиона евро", - говорится в сообщении."В период января-июня 2024 года стоимость импорта Греции из России составила 668,0 миллиона евро, что означает снижение на 55,1% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, когда он составил 1,488 миллиарда евро. Экспорт Греции в Россию в январе-июне 2024 года составил 43,7 миллиона евро, на 12,9% меньше по сравнению с этим же периодом 2023 года, когда он был 50,2 миллиона евро. Торговый баланс Греции и России в период январь-июнь 2024 года был отрицательным, дефицит составил 624,3 миллиона евро", - также сообщила служба.Основной статьей импорта Греции в июне были углеводороды (132,2 миллионов евро), на втором месте необработанный алюминий (почти 7 миллионов евро), на третьем месте в импорте - пшеница и меслин (1,76 миллиона евро).В греческом экспорте в Россию на первом месте было оливковое масло и фракции из него (1,24 миллиона евро), переработанные овощи (687 тысяч евро), камни для резьбы или для строительства (648 тысяч евро).Несколько лет назад Россия была среди основных торговых партнеров Греции. С введением международных санкций торговый оборот между странами постоянно снижался.

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греция, россия