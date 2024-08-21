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"Инвестскам". Мошенники освоили новую схему обмана россиян
"Инвестскам". Мошенники освоили новую схему обмана россиян - 21.08.2024, ПРАЙМ
"Инвестскам". Мошенники освоили новую схему обмана россиян
В последнее время мошенники стали активно использовать тематику инвестиций для обмана россиян — речь идет о так называемом инвесткаме, пишут "Известия". | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:46+0300
2024-08-21T10:46+0300
2024-08-21T10:46+0300
мошенничество
инвестиции
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В последнее время мошенники стали активно использовать тематику инвестиций для обмана россиян — речь идет о так называемом инвесткаме, пишут "Известия".Эксперты F.A.C.C.T. Digital Risk Protection обнаружили более 10 тысяч мошеннических инвестиционных доменов за первое полугодие 2024 года. Количество постов в соцсетях, рекламирующих подобные ресурсы, увеличилось в 40 раз по сравнению с прошлым годом.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИнвестскам представляет собой вид мошенничества, при котором жертвы вкладывают деньги в активы без реальной ценности и не получают прибыли.Злоумышленники создают поддельные веб-ресурсы, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а также приложения для реализации схем.Жертвы видят рост капитала на мошеннических платформах, но вскоре сталкиваются с падением котировок и необходимостью новых инвестиций.Как предупреждают эксперты, партнерские программы являются масштабными проектами и представляют серьезную угрозу для обычных интернет-пользователей и компаний, чьи бренды эксплуатируются в схемеВ прошлом встречались финансовые пирамиды и фальшивые инвестиционные фонды, которые обещали высокие доходы, но оставляли инвесторов без средств. В 2024 году появились новые схемы, такие как криптовалютные пирамиды и ICO-мошенничество.К актуальным угрозам относятся использование NFT-фрода и мошенничества в сфере DeFi, включая взломы смарт-контрактов.Жертвами таких мошенников часто становятся неопытные инвесторы, люди старшего возраста, молодежь и те, кто испытывает финансовые трудности.Чтобы защититься от мошенничества, важно проверять информацию и легитимность инвестиционных предложений, использовать независимые источники и избегать заманчивых предложений с высокой доходностью.Также рекомендуется изучать основы финансовой грамотности, избегать предложений с быстрой доходностью и не предоставлять личные данные незнакомым людям.Эксперты предупреждают, что ивестирование всегда связано с риском, поэтому важно быть осторожным и принимать обоснованные решения.
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инвестиции
Мошенничество, инвестиции
"Инвестскам". Мошенники освоили новую схему обмана россиян
"Известия": мошенники стали использовать тему инвестиций для обмана россиян
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ.
В последнее время мошенники стали активно использовать тематику инвестиций для обмана россиян — речь идет о так называемом инвесткаме, пишут "Известия"
.
Эксперты F.A.C.C.T. Digital Risk Protection обнаружили более 10 тысяч мошеннических инвестиционных доменов за первое полугодие 2024 года. Количество постов в соцсетях, рекламирующих подобные ресурсы, увеличилось в 40 раз по сравнению с прошлым годом.
Инвестскам представляет собой вид мошенничества, при котором жертвы вкладывают деньги в активы без реальной ценности и не получают прибыли.
Говорить с телефонными мошенниками нельзя даже в шутку: вот чем это грозит
Злоумышленники создают поддельные веб-ресурсы, аккаунты в соцсетях и мессенджерах, а также приложения для реализации схем.
Жертвы видят рост капитала на мошеннических платформах, но вскоре сталкиваются с падением котировок и необходимостью новых инвестиций.
Как предупреждают эксперты, партнерские программы являются масштабными проектами и представляют серьезную угрозу для обычных интернет-пользователей и компаний, чьи бренды эксплуатируются в схеме
В прошлом встречались финансовые пирамиды и фальшивые инвестиционные фонды, которые обещали высокие доходы, но оставляли инвесторов без средств. В 2024 году появились новые схемы, такие как криптовалютные пирамиды и ICO-мошенничество.
К актуальным угрозам относятся использование NFT-фрода и мошенничества в сфере DeFi, включая взломы смарт-контрактов.
Жертвами таких мошенников часто становятся неопытные инвесторы, люди старшего возраста, молодежь и те, кто испытывает финансовые трудности.
Чтобы защититься от мошенничества, важно проверять информацию и легитимность инвестиционных предложений, использовать независимые источники и избегать заманчивых предложений с высокой доходностью.
Также рекомендуется изучать основы финансовой грамотности, избегать предложений с быстрой доходностью и не предоставлять личные данные незнакомым людям.
Эксперты предупреждают, что ивестирование всегда связано с риском, поэтому важно быть осторожным и принимать обоснованные решения.