https://1prime.ru/20240821/kaspersky--851044783.html
В Kaspersky предупредили об усилении атак на российских операторов связи
В Kaspersky предупредили об усилении атак на российских операторов связи - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Kaspersky предупредили об усилении атак на российских операторов связи
С середины июля компания Kaspersky фиксирует увеличение количества DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T17:18+0300
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россия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. С середины июля компания Kaspersky фиксирует увеличение количества DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали. Об этом агентству РИА Новости сообщил эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов. Ранее от пользователей на территории России начали поступать жалобы на нестабильную работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Проблемы заключались в невозможности отправки сообщений и обновления диалогов. Более того, сообщалось о "бесконечной" загрузке чатов."Мы действительно видим усиление натиска злоумышленников на российских операторов связи с середины июля 2024 года. Из ключевых особенностей последних атак: 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов, таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее", - сказал Кириллов. При этом он добавил, что у атакующих есть возможность подменять IP-адрес источника, поэтому сложно точно определить, откуда идет атака. Еще одной особенностью эксперт назвал повышение количества таких атак с мощностью более 600 гигабит в секунду. Их длительность зависит от скорости реагирования организации: если атака успешна и ресурсы недоступны, злоумышленники продолжают атаковать, пока жертва не применит меры защиты от DDoS. "Для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие атаки не станут проблемой. Операторам связи, у которых не проработан вопрос защиты от этого типа угроз, необходимо оперативно выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи", - заключил Кириллов.
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россия, kaspersky, ddos-атаки
РОССИЯ, kaspersky, DDos-атаки
В Kaspersky предупредили об усилении атак на российских операторов связи
Kaspersky: злоумышленники в июля усилили атаки на российских операторов связи
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. С середины июля компания Kaspersky фиксирует увеличение количества DDoS-атак на российских операторов связи, при этом 95% из них ведется с российских IP-адресов, чего в компании ранее не фиксировали. Об этом агентству РИА Новости сообщил эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов.
Ранее от пользователей на территории России начали поступать жалобы на нестабильную работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Проблемы заключались в невозможности отправки сообщений и обновления диалогов. Более того, сообщалось о "бесконечной" загрузке чатов.
"Мы действительно видим усиление натиска злоумышленников на российских операторов связи с середины июля 2024 года. Из ключевых особенностей последних атак: 95% атакуемого трафика фиксируется с российских IP-адресов, таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее", - сказал Кириллов.
В России зафиксировали рост числа DDoS-атак на ретейл
При этом он добавил, что у атакующих есть возможность подменять IP-адрес источника, поэтому сложно точно определить, откуда идет атака.
Еще одной особенностью эксперт назвал повышение количества таких атак с мощностью более 600 гигабит в секунду. Их длительность зависит от скорости реагирования организации: если атака успешна и ресурсы недоступны, злоумышленники продолжают атаковать, пока жертва не применит меры защиты от DDoS.
"Для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие атаки не станут проблемой. Операторам связи, у которых не проработан вопрос защиты от этого типа угроз, необходимо оперативно выстроить эшелонированную защиту для поддержания стабильности собственных каналов связи", - заключил Кириллов.