https://1prime.ru/20240821/kharris-851022496.html

Харрис утвердили кандидатом от демократов на выборах президента США

Харрис утвердили кандидатом от демократов на выборах президента США - 21.08.2024, ПРАЙМ

Харрис утвердили кандидатом от демократов на выборах президента США

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на выборах, которые пройдут в ноябре. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T05:21+0300

2024-08-21T05:21+0300

2024-08-21T05:21+0300

сша

камала харрис

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ЧИКАГО (США), 21 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на выборах, которые пройдут в ноябре.Такое решение было принято по итогам состоявшегося формального голосования съезда демократов.Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center. Ранее там выступила сама Харрис, а также президент страны Джо Байден и его супруга Джилл, и несколько высокопоставленных партийных чиновников.Первым свой голос в пользу Харрис отдал штат Делавэр как ее родной регион.

https://1prime.ru/20240820/bvyden-850995667.html

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сша, камала харрис