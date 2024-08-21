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Харрис утвердили кандидатом от демократов на выборах президента США - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Харрис утвердили кандидатом от демократов на выборах президента США
Харрис утвердили кандидатом от демократов на выборах президента США - 21.08.2024, ПРАЙМ
Харрис утвердили кандидатом от демократов на выборах президента США
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на выборах, которые пройдут в ноябре. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T05:21+0300
2024-08-21T05:21+0300
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ЧИКАГО (США), 21 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на выборах, которые пройдут в ноябре.Такое решение было принято по итогам состоявшегося формального голосования съезда демократов.Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center. Ранее там выступила сама Харрис, а также президент страны Джо Байден и его супруга Джилл, и несколько высокопоставленных партийных чиновников.Первым свой голос в пользу Харрис отдал штат Делавэр как ее родной регион.
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сша, камала харрис
США, Камала Харрис
05:21 21.08.2024
 
Харрис утвердили кандидатом от демократов на выборах президента США

Харрис официально утверждена кандидатом от Демпартии на президентских выборах в США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ЧИКАГО (США), 21 авг - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на выборах, которые пройдут в ноябре.
Такое решение было принято по итогам состоявшегося формального голосования съезда демократов.
Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center. Ранее там выступила сама Харрис, а также президент страны Джо Байден и его супруга Джилл, и несколько высокопоставленных партийных чиновников.
Первым свой голос в пользу Харрис отдал штат Делавэр как ее родной регион.
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