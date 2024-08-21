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Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС

Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС - 21.08.2024, ПРАЙМ

Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС

Власти Китая проведут антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, следует из заявления министерства коммерции КНР. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T12:47+0300

2024-08-21T12:47+0300

2024-08-21T12:47+0300

экономика

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ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Китая проведут антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, следует из заявления министерства коммерции КНР. Отмечается, что соответствующее расследование начинается с 21 августа и должно завершиться до 21 августа 2025 года. В ведомстве уточнили, что при особых обстоятельствах расследование может быть продлено на шесть месяцев. Публикация данного заявления последовала спустя день после того, как 20 августа Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электрические автомобили из Китая, которые, в зависимости от производителя, составят от 17% до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". Ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, и Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы. Еврокомиссия 4 июля сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Тогда планировалось, что пошлины в зависимости от производителя составят от 17,4% до 37,6%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Министр торговли КНР Ван Вэньтао заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. Он подчеркивал, что быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе. В середине августа Китай инициировал процедуру урегулирования споров в рамках ВТО в отношении компенсационных пошлин ЕС на его электромобили. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий также за вопросы конкуренции, говорил об опасениях Еврокомиссии из-за того, что Китай якобы наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями. По его словам, схожая ситуация произошла китайскими солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок. Ранее Еврокомиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов.

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