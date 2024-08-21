Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240821/kitay-851033687.html
Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС
Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС - 21.08.2024, ПРАЙМ
Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС
Власти Китая проведут антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, следует из заявления министерства коммерции КНР. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T12:47+0300
2024-08-21T12:47+0300
экономика
китай
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_762c74940289b9e8b336a6fba2081edf.jpg
ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Китая проведут антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, следует из заявления министерства коммерции КНР. Отмечается, что соответствующее расследование начинается с 21 августа и должно завершиться до 21 августа 2025 года. В ведомстве уточнили, что при особых обстоятельствах расследование может быть продлено на шесть месяцев. Публикация данного заявления последовала спустя день после того, как 20 августа Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электрические автомобили из Китая, которые, в зависимости от производителя, составят от 17% до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года. Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". Ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, и Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы. Еврокомиссия 4 июля сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Тогда планировалось, что пошлины в зависимости от производителя составят от 17,4% до 37,6%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин. Министр торговли КНР Ван Вэньтао заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. Он подчеркивал, что быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе. В середине августа Китай инициировал процедуру урегулирования споров в рамках ВТО в отношении компенсационных пошлин ЕС на его электромобили. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий также за вопросы конкуренции, говорил об опасениях Еврокомиссии из-за того, что Китай якобы наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями. По его словам, схожая ситуация произошла китайскими солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок. Ранее Еврокомиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов.
https://1prime.ru/20240705/kitay-849845169.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/51/842425133_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_148a859da8de92be198adbb7b4cc19df.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, ес
Экономика, КИТАЙ, ЕС
12:47 21.08.2024
 
Китай проведет расследование в отношении молочной продукции из ЕС

Китай проведет антисубсидиарное расследование в отношении молочной продукции из ЕС

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Китая проведут антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, следует из заявления министерства коммерции КНР.
Отмечается, что соответствующее расследование начинается с 21 августа и должно завершиться до 21 августа 2025 года. В ведомстве уточнили, что при особых обстоятельствах расследование может быть продлено на шесть месяцев. Публикация данного заявления последовала спустя день после того, как 20 августа Еврокомиссия сообщила, что разослала заинтересованным сторонам проект окончательного решения о введении импортных пошлин на электрические автомобили из Китая, которые, в зависимости от производителя, составят от 17% до 36,3%. На автомашины компании Tesla пошлины составят 9%. Пошлины окончательно введут не позднее ноября этого года.
Ранее в министерстве коммерции КНР заявляли, что ЕС нагнетает торговые разногласия, которые могут спровоцировать "торговую войну". Ведомстве отмечали, что методы ЕС являются образцом протекционизма, и Китай тверд в своей решимости защищать свои законные интересы.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
В Китае не ожидают полномасштабной торговой войны с Евросоюзом
5 июля, 13:27
Еврокомиссия 4 июля сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве. Тогда планировалось, что пошлины в зависимости от производителя составят от 17,4% до 37,6%. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий, а не фактическую уплату пошлин.
Министр торговли КНР Ван Вэньтао заявлял, что Пекин озабочен решением ЕС провести расследование в отношении китайских электромобилей и что это является актом торгового протекционизма. Он подчеркивал, что быстрое развитие электромобилей в Китае основано на инновациях, свободной конкуренции и полноценной промышленной системе. В середине августа Китай инициировал процедуру урегулирования споров в рамках ВТО в отношении компенсационных пошлин ЕС на его электромобили. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отвечающий также за вопросы конкуренции, говорил об опасениях Еврокомиссии из-за того, что Китай якобы наводнит европейский рынок более дешевыми, благодаря господдержке, электромобилями. По его словам, схожая ситуация произошла китайскими солнечными батареями, которые заполонили европейский рынок.
Ранее Еврокомиссия предложила к 2035 году фактически отказаться от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории Евросоюза и пускать на рынок исключительно транспортные средства с нулевым уровнем вредных выбросов.
 
ЭкономикаКИТАЙЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала