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Статьи КоАП могут распространить на релокантов, пишет СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Статьи КоАП могут распространить на релокантов, пишет СМИ
Статьи КоАП могут распространить на релокантов, пишет СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ
Статьи КоАП могут распространить на релокантов, пишет СМИ
Правительство России концептуально поддержало законопроект о составлении административных протоколов на россиян, совершающих правонарушения за границей, пишет... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T08:30+0300
2024-08-21T08:30+0300
правительство рф
коап рф
релоканты
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство России концептуально поддержало законопроект о составлении административных протоколов на россиян, совершающих правонарушения за границей, пишет "Коммерсант".Соответствующие поправки в КоАП были предложены Госсоветом Татарстана в 2023 году. Как считают инициаторы изменений, предлагаемые нормы могут повысить уровень защищенности интересов общества и государства.Сейчас, как отмечается, суды уже привлекают граждан, проживающих за пределами России, за посты в соцсетях.В июне 2023 года татарские депутаты предложили изменить статью 1.8 КоАП РФ о действии законодательства о правонарушениях в пространстве. Предлагается распространить на релокантов положения ряда статей, предусматривающих ответственность за такие правонарушения, как распространение недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку, оскорбление главы государства, чиновников и госсимволов, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация вооруженных сил, призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан.Сейчас за правонарушения за границей гражданина можно привлечь лишь по статье 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности нежелательной организации.Татарские депутаты предложили продлить срок давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет.
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правительство рф, коап рф, релоканты
Правительство РФ, КоАП РФ, релоканты
08:30 21.08.2024
 
Статьи КоАП могут распространить на релокантов, пишет СМИ

В правительстве одобрили распространение статей КоАП на покинувших Россию

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство России концептуально поддержало законопроект о составлении административных протоколов на россиян, совершающих правонарушения за границей, пишет "Коммерсант".
Соответствующие поправки в КоАП были предложены Госсоветом Татарстана в 2023 году. Как считают инициаторы изменений, предлагаемые нормы могут повысить уровень защищенности интересов общества и государства.
Сейчас, как отмечается, суды уже привлекают граждан, проживающих за пределами России, за посты в соцсетях.
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22 февраля, 13:17
В июне 2023 года татарские депутаты предложили изменить статью 1.8 КоАП РФ о действии законодательства о правонарушениях в пространстве. Предлагается распространить на релокантов положения ряда статей, предусматривающих ответственность за такие правонарушения, как распространение недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку, оскорбление главы государства, чиновников и госсимволов, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация вооруженных сил, призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан.
Сейчас за правонарушения за границей гражданина можно привлечь лишь по статье 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности нежелательной организации.
Татарские депутаты предложили продлить срок давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет.
 
Правительство РФКоАП РФрелоканты
 
 
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