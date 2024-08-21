https://1prime.ru/20240821/koap-851023388.html

Статьи КоАП могут распространить на релокантов, пишет СМИ

Статьи КоАП могут распространить на релокантов, пишет СМИ - 21.08.2024, ПРАЙМ

Статьи КоАП могут распространить на релокантов, пишет СМИ

Правительство России концептуально поддержало законопроект о составлении административных протоколов на россиян, совершающих правонарушения за границей, пишет... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T08:30+0300

2024-08-21T08:30+0300

2024-08-21T08:30+0300

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коап рф

релоканты

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство России концептуально поддержало законопроект о составлении административных протоколов на россиян, совершающих правонарушения за границей, пишет "Коммерсант".Соответствующие поправки в КоАП были предложены Госсоветом Татарстана в 2023 году. Как считают инициаторы изменений, предлагаемые нормы могут повысить уровень защищенности интересов общества и государства.Сейчас, как отмечается, суды уже привлекают граждан, проживающих за пределами России, за посты в соцсетях.В июне 2023 года татарские депутаты предложили изменить статью 1.8 КоАП РФ о действии законодательства о правонарушениях в пространстве. Предлагается распространить на релокантов положения ряда статей, предусматривающих ответственность за такие правонарушения, как распространение недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу общественному порядку, оскорбление главы государства, чиновников и госсимволов, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитация вооруженных сил, призывы к введению ограничительных мер против РФ и ее граждан.Сейчас за правонарушения за границей гражданина можно привлечь лишь по статье 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности нежелательной организации.Татарские депутаты предложили продлить срок давности привлечения к ответственности по упомянутым статьям до двух лет.

https://1prime.ru/20240222/843142574.html

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правительство рф, коап рф, релоканты