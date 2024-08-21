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Moody’s оценило число компаний с российским участием в EC - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Moody’s оценило число компаний с российским участием в EC
Moody’s оценило число компаний с российским участием в EC - 21.08.2024, ПРАЙМ
Moody’s оценило число компаний с российским участием в EC
По состоянию на июль 2024 года в странах ЕС действует 46 тысяч компаний, которые на более чем 40% принадлежат российским юридическим или физическим лицам,... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T10:53+0300
2024-08-21T10:53+0300
экономика
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. По состоянию на июль 2024 года в странах ЕС действует 46 тысяч компаний, которые на более чем 40% принадлежат российским юридическим или физическим лицам, заявили в рейтинговом агентстве Moody’s.Отмечается, что наибольшее число таких компаний зарегистрировано в Чехии, Болгарии, Германии, Латвии и Италии. Moody's отмечает, что банкам и финансовым учреждениям в этих странах необходимо обратить особое внимание на свои операции с участием таких компаний и своевременно о них докладывать.Согласно решению Еврокомиссии, с июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения в ЕС должны соблюдать новые требования отчетности о финансовых операциях россиян, осуществляемых через такие компании.Кроме того, компании должны отчитываться о переводах свыше 100 тысяч евро из ЕС в третьи страны, если перевод осуществляется компанией с долей российского участия выше 40 процентов, заключили в агентстве.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
10:53 21.08.2024
 
Moody’s оценило число компаний с российским участием в EC

Агентство Moody’s: в Евросоюзе работают 46 тысяч компаний с российским участием

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. По состоянию на июль 2024 года в странах ЕС действует 46 тысяч компаний, которые на более чем 40% принадлежат российским юридическим или физическим лицам, заявили в рейтинговом агентстве Moody’s.
Отмечается, что наибольшее число таких компаний зарегистрировано в Чехии, Болгарии, Германии, Латвии и Италии. Moody's отмечает, что банкам и финансовым учреждениям в этих странах необходимо обратить особое внимание на свои операции с участием таких компаний и своевременно о них докладывать.
Согласно решению Еврокомиссии, с июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения в ЕС должны соблюдать новые требования отчетности о финансовых операциях россиян, осуществляемых через такие компании.
Кроме того, компании должны отчитываться о переводах свыше 100 тысяч евро из ЕС в третьи страны, если перевод осуществляется компанией с долей российского участия выше 40 процентов, заключили в агентстве.
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