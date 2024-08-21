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Moody’s оценило число компаний с российским участием в EC

Moody’s оценило число компаний с российским участием в EC - 21.08.2024, ПРАЙМ

Moody’s оценило число компаний с российским участием в EC

По состоянию на июль 2024 года в странах ЕС действует 46 тысяч компаний, которые на более чем 40% принадлежат российским юридическим или физическим лицам,... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T10:53+0300

2024-08-21T10:53+0300

2024-08-21T10:53+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. По состоянию на июль 2024 года в странах ЕС действует 46 тысяч компаний, которые на более чем 40% принадлежат российским юридическим или физическим лицам, заявили в рейтинговом агентстве Moody’s.Отмечается, что наибольшее число таких компаний зарегистрировано в Чехии, Болгарии, Германии, Латвии и Италии. Moody's отмечает, что банкам и финансовым учреждениям в этих странах необходимо обратить особое внимание на свои операции с участием таких компаний и своевременно о них докладывать.Согласно решению Еврокомиссии, с июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения в ЕС должны соблюдать новые требования отчетности о финансовых операциях россиян, осуществляемых через такие компании.Кроме того, компании должны отчитываться о переводах свыше 100 тысяч евро из ЕС в третьи страны, если перевод осуществляется компанией с долей российского участия выше 40 процентов, заключили в агентстве.

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