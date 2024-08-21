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РБК: в России изучат новые ограничения "кредитов за пять минут" - 21.08.2024, ПРАЙМ
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РБК: в России изучат новые ограничения "кредитов за пять минут"
РБК: в России изучат новые ограничения "кредитов за пять минут" - 21.08.2024, ПРАЙМ
РБК: в России изучат новые ограничения "кредитов за пять минут"
В течение первых шести месяцев текущего года рост портфеля потребительских кредитов превысил динамику ипотеки, что побудило власти изучить меры охлаждения... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T11:36+0300
2024-08-21T11:36+0300
россия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В течение первых шести месяцев текущего года рост портфеля потребительских кредитов превысил динамику ипотеки, что побудило власти изучить меры охлаждения необеспеченного кредитования, говорится в материале РБК."Такое обсуждение уже готовится. Дискуссия планируется в рамках совещания у президента, и профильные ведомства — Минэкономики, Минфин и ЦБ — готовят предложения по охлаждению темпов роста потребительского кредитования", - заявил изданию анонимный источник в правительстве России.Отмечается, что правительство рассматривает возможность введения новых мер по снижению темпов роста потребительского кредитования. Одно из предложений - ужесточение правил предоставления кредитов для людей с высоким уровнем долговой нагрузки и искусственное увеличение сроков оформления потребительских кредитов.Заемщики потребительских кредитов часто ведут себя нерационально, например, не ищут выгодные варианты в других банках и не проверяют все пункты кредитного договора, заметили в издании.Центральный банк уже принял меры, ограничивающие потребительское кредитование, в том числе ужесточил макропруденциальные ограничения. В июне рост задолженности по потребительским кредитам составил 291 млрд рублей, или 18,6% по сравнению с июнем прошлого года, заключили в материале.
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россия
РОССИЯ
11:36 21.08.2024
 
РБК: в России изучат новые ограничения "кредитов за пять минут"

РБК: власти обсудят новые меры охлаждения необеспеченного кредитования

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСбербанк.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. В течение первых шести месяцев текущего года рост портфеля потребительских кредитов превысил динамику ипотеки, что побудило власти изучить меры охлаждения необеспеченного кредитования, говорится в материале РБК.
"Такое обсуждение уже готовится. Дискуссия планируется в рамках совещания у президента, и профильные ведомства — Минэкономики, Минфин и ЦБ — готовят предложения по охлаждению темпов роста потребительского кредитования", - заявил изданию анонимный источник в правительстве России.
Отмечается, что правительство рассматривает возможность введения новых мер по снижению темпов роста потребительского кредитования. Одно из предложений - ужесточение правил предоставления кредитов для людей с высоким уровнем долговой нагрузки и искусственное увеличение сроков оформления потребительских кредитов.
Заемщики потребительских кредитов часто ведут себя нерационально, например, не ищут выгодные варианты в других банках и не проверяют все пункты кредитного договора, заметили в издании.
Центральный банк уже принял меры, ограничивающие потребительское кредитование, в том числе ужесточил макропруденциальные ограничения. В июне рост задолженности по потребительским кредитам составил 291 млрд рублей, или 18,6% по сравнению с июнем прошлого года, заключили в материале.
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