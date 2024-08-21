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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста - 21.08.2024, ПРАЙМ
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
Фигурант дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября. Об этом РИА Новости... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:26+0300
2024-08-21T16:26+0300
происшествия
россия
теракт
крокус сити холл
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября. Об этом РИА Новости рассказали в суде.Отмечается, что суд получил аппеляцию от предполагаемого исполнителя теракта 21 августа.Файзов родился в 2004 году в Таджикистане. Он получил среднее образование, после чего работал парикмахером в барбершопе в Иваново, где и был зарегистрирован. Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.Нападение на "Крокус" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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россия, теракт, крокус сити холл
Происшествия, РОССИЯ, теракт, Крокус сити холл
16:26 21.08.2024
 
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста

Файзов вновь обжаловал продление ареста до 22 ноября

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября. Об этом РИА Новости рассказали в суде.
Отмечается, что суд получил аппеляцию от предполагаемого исполнителя теракта 21 августа.
Файзов родился в 2004 году в Таджикистане. Он получил среднее образование, после чего работал парикмахером в барбершопе в Иваново, где и был зарегистрирован.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
Нападение на "Крокус" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
19 августа, 10:44
 
ПроисшествияРОССИЯтерактКрокус сити холл
 
 
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