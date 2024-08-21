https://1prime.ru/20240821/krokus-851042205.html
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста - 21.08.2024, ПРАЙМ
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
Фигурант дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября. Об этом РИА Новости... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T16:26+0300
2024-08-21T16:26+0300
2024-08-21T16:26+0300
происшествия
россия
теракт
крокус сити холл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября. Об этом РИА Новости рассказали в суде.Отмечается, что суд получил аппеляцию от предполагаемого исполнителя теракта 21 августа.Файзов родился в 2004 году в Таджикистане. Он получил среднее образование, после чего работал парикмахером в барбершопе в Иваново, где и был зарегистрирован. Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.Нападение на "Крокус" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
https://1prime.ru/20240819/krokus-850971989.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, теракт, крокус сити холл
Происшествия, РОССИЯ, теракт, Крокус сити холл
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста
Файзов вновь обжаловал продление ареста до 22 ноября
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября. Об этом РИА Новости рассказали в суде.
Отмечается, что суд получил аппеляцию от предполагаемого исполнителя теракта 21 августа.
Файзов родился в 2004 году в Таджикистане. Он получил среднее образование, после чего работал парикмахером в барбершопе в Иваново, где и был зарегистрирован.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
Нападение на "Крокус" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Суд может продлить арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"