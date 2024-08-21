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Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста - 21.08.2024, ПРАЙМ

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" вновь обжаловал продление ареста

Фигурант дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября. Об этом РИА Новости... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T16:26+0300

2024-08-21T16:26+0300

2024-08-21T16:26+0300

происшествия

россия

теракт

крокус сити холл

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Фигурант дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов обжаловал продление ареста до 22 ноября. Об этом РИА Новости рассказали в суде.Отмечается, что суд получил аппеляцию от предполагаемого исполнителя теракта 21 августа.Файзов родился в 2004 году в Таджикистане. Он получил среднее образование, после чего работал парикмахером в барбершопе в Иваново, где и был зарегистрирован. Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.Нападение на "Крокус" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.

https://1prime.ru/20240819/krokus-850971989.html

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россия, теракт, крокус сити холл