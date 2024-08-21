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В Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси
В Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси - 21.08.2024, ПРАЙМ
В Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси
Вертолёт, на котором находился бывший президент Ирана Раиси, потерпел крушение из-за плохих погодных условий, сообщает иранское государственное агентство. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T18:00+0300
2024-08-21T18:00+0300
2024-08-21T18:10+0300
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Вертолёт, на котором находился бывший президент Ирана Раиси, потерпел крушение из-за плохих погодных условий, сообщает иранское государственное агентство.По данным агентства, спецслужбы Ирана допросили по делу о гибели Раиси 30 тысяч человек. Всё указывает на то, что причиной крушения вертолёта стал не человеческий фактор.На борту вертолета Раиси находилось на два человека больше, чем было предусмотрено протоколами безопасности, сообщает агентство.Согласно информации от иранского агентства, в ходе расследования дела о крушении вертолёта, в котором погибла Раиси, не было обнаружено химических веществ, которые могли бы привести к авиакатастрофе.Новость дополняется...
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иран, ибрахим раиси, крушение
Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси, крушение
В Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси
Вертолет бывшего президента Ирана Раиси разбился из-за погодных условий
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Вертолёт, на котором находился бывший президент Ирана Раиси, потерпел крушение из-за плохих погодных условий, сообщает иранское государственное агентство.
По данным агентства, спецслужбы Ирана допросили по делу о гибели Раиси 30 тысяч человек. Всё указывает на то, что причиной крушения вертолёта стал не человеческий фактор.
На борту вертолета Раиси находилось на два человека больше, чем было предусмотрено протоколами безопасности, сообщает агентство.
Согласно информации от иранского агентства, в ходе расследования дела о крушении вертолёта, в котором погибла Раиси, не было обнаружено химических веществ, которые могли бы привести к авиакатастрофе.