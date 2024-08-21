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Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси
Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси - 21.08.2024, ПРАЙМ
Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси
Генштаб ВС Ирана отверг заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr. | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T23:12+0300
2024-08-21T23:12+0300
происшествия
иран
ибрахим раиси
крушение
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Генштаб ВС Ирана отверг заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr. В среду иранское агентство Fars, ссылаясь на источник в органах государственной безопасности страны, сообщило, что в день крушения вертолет Раиси перевозил на двух пассажиров больше, чем положено по регламенту. Агентство также утверждало, что причиной крушения стала непогода, из-за которой пилот не смог набрать необходимую высоту и врезался в горы.Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил опровергает информацию о причинах крушения вертолёта Эбрахима Раиси. Сведения, которые были опубликованы в новостях Fars, о том, что в вертолёте находились два лишних человека, что является нарушением протокола безопасности и одной из причин крушения, не соответствуют действительности.Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана призвал средства массовой информации быть осторожными при публикации материалов, касающихся новостей в сфере безопасности и обороны. В заявлении отмечается, что власти уже сообщали о причинах авиакатастрофы. 19 мая вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, потерпел крушение в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.
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иран, ибрахим раиси, крушение
Происшествия, ИРАН, Ибрахим Раиси, крушение
23:12 21.08.2024
 
Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси

Генштаб ВС Ирана отверг заявления Fars о причинах крушения вертолета Раиси

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Генштаб ВС Ирана отверг заявления агентства Fars о причинах крушения вертолета бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr.
В среду иранское агентство Fars, ссылаясь на источник в органах государственной безопасности страны, сообщило, что в день крушения вертолет Раиси перевозил на двух пассажиров больше, чем положено по регламенту. Агентство также утверждало, что причиной крушения стала непогода, из-за которой пилот не смог набрать необходимую высоту и врезался в горы.
Центр коммуникаций генерального штаба вооруженных сил опровергает информацию о причинах крушения вертолёта Эбрахима Раиси.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
В Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси
18:00
Сведения, которые были опубликованы в новостях Fars, о том, что в вертолёте находились два лишних человека, что является нарушением протокола безопасности и одной из причин крушения, не соответствуют действительности.
Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана призвал средства массовой информации быть осторожными при публикации материалов, касающихся новостей в сфере безопасности и обороны. В заявлении отмечается, что власти уже сообщали о причинах авиакатастрофы.
19 мая вертолёт, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица, потерпел крушение в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.
 
ПроисшествияИРАНИбрахим Раисикрушение
 
 
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