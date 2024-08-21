https://1prime.ru/20240821/kurskaya-oblast-851047001.html

Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области

Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области - 21.08.2024, ПРАЙМ

Еще один западный журналист незаконно побывал в Курской области

Журналист французской газеты Croix незаконно побывал на территории Курской области, но опубликовал об этом материал. | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T18:18+0300

2024-08-21T18:18+0300

2024-08-21T18:18+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Журналист французской газеты Croix незаконно побывал на территории Курской области, но опубликовал об этом материал.Согласно публикации, Пьер Алонсо пересёк границу и 19 августа оказался в приграничных районах Курской области, где действуют украинские вооружённые формирования. Журналист утверждает, что посетил село Дарьино Суджанского района и село Обуховка Кореневского района Курской области.Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что каждый случай незаконного проникновения западных журналистов на территорию Курской области будет рассмотрен индивидуально, независимо от страны, которую они представляют.Ранее Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Италии в Москве Чечилии Пиччони. Причиной стало проникновение на территорию Российской Федерации съёмочной группы итальянской телерадиокомпании Rai для освещения преступного террористического нападения украинских боевиков на Курскую область. ФСБ возбудила уголовное дело в отношении журналистов Rai Симони Трайни и Стефани Баттистини.Ранее американское издание Washington Post опубликовало материал о том, как его журналисты и фотограф посетили город Суджа в сопровождении военных Вооружённых сил Украины.

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журналисты, запад, россия