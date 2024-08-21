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Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область
Украина планировала атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве по итогам встречи с... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T21:04+0300
2024-08-21T21:04+0300
2024-08-21T21:04+0300
политика
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КИШИНЕВ, 21 авг – ПРАЙМ. Украина планировала атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду. Шольц заявил, что Украина тайно готовила военную операцию в Курской области без какой-либо обратной связи.Канцлер Германии отметил, что Берлин пристально наблюдает за событиями в Украине и продолжает быть ключевым союзником Киева в Европе.Олаф Шольц прибыл в Молдавию с официальным визитом. Это происходит на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в Европейский союз, который запланирован на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда этот пост занимала Ангела Меркель.
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олаф шольц, фрг, украина
Политика, Олаф Шольц, ФРГ, УКРАИНА
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область
Шольц: Киев готовил нападение на Курскую область "секретно, без обратной связи"
КИШИНЕВ, 21 авг – ПРАЙМ. Украина планировала атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду.
Шольц заявил, что Украина тайно готовила военную операцию в Курской области без какой-либо обратной связи.
Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области
Канцлер Германии отметил, что Берлин пристально наблюдает за событиями в Украине и продолжает быть ключевым союзником Киева в Европе.
Олаф Шольц прибыл в Молдавию с официальным визитом. Это происходит на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в Европейский союз, который запланирован на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда этот пост занимала Ангела Меркель.