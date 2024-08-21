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Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область

Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ

Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область

Украина планировала атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве по итогам встречи с... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T21:04+0300

2024-08-21T21:04+0300

2024-08-21T21:04+0300

политика

олаф шольц

фрг

украина

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КИШИНЕВ, 21 авг – ПРАЙМ. Украина планировала атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду. Шольц заявил, что Украина тайно готовила военную операцию в Курской области без какой-либо обратной связи.Канцлер Германии отметил, что Берлин пристально наблюдает за событиями в Украине и продолжает быть ключевым союзником Киева в Европе.Олаф Шольц прибыл в Молдавию с официальным визитом. Это происходит на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в Европейский союз, который запланирован на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда этот пост занимала Ангела Меркель.

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олаф шольц, фрг, украина