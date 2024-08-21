Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240821/kurskaya-oblast-851048668.html
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область - 21.08.2024, ПРАЙМ
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область
Украина планировала атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве по итогам встречи с... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T21:04+0300
2024-08-21T21:04+0300
политика
олаф шольц
фрг
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
КИШИНЕВ, 21 авг – ПРАЙМ. Украина планировала атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду. Шольц заявил, что Украина тайно готовила военную операцию в Курской области без какой-либо обратной связи.Канцлер Германии отметил, что Берлин пристально наблюдает за событиями в Украине и продолжает быть ключевым союзником Киева в Европе.Олаф Шольц прибыл в Молдавию с официальным визитом. Это происходит на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в Европейский союз, который запланирован на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда этот пост занимала Ангела Меркель.
https://1prime.ru/20240821/ukraina-851034208.html
фрг
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
олаф шольц, фрг, украина
Политика, Олаф Шольц, ФРГ, УКРАИНА
21:04 21.08.2024
 
Шольц подтвердил, что Киев втайне готовил атаку на Курскую область

Шольц: Киев готовил нападение на Курскую область "секретно, без обратной связи"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 21 авг – ПРАЙМ. Украина планировала атаку на Курскую область "секретно и без обратной связи", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду.
Шольц заявил, что Украина тайно готовила военную операцию в Курской области без какой-либо обратной связи.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Офицер ВСУ сделал страшный прогноз о Курской области
12:54
Канцлер Германии отметил, что Берлин пристально наблюдает за событиями в Украине и продолжает быть ключевым союзником Киева в Европе.
Олаф Шольц прибыл в Молдавию с официальным визитом. Это происходит на фоне предстоящих президентских выборов и референдума о возможном вступлении страны в Европейский союз, который запланирован на 20 октября. Последний визит канцлера Германии в Кишинёв состоялся 12 лет назад, когда этот пост занимала Ангела Меркель.
 
ПолитикаОлаф ШольцФРГУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала